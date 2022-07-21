За кілька годин курс доллара зріс до 40 гривень

Після оголошення Національним банком про встановлення офіційного курсу гривні щодо долара США на рівні 36,56 грн/дол курс валют в обмінниках за кілька годин зріс до 40 гривень за один долар.

На валютних торгах пік ставок був на 14:00 - тоді долар продавали по 39,30 грн, а купували по 37,78. Після цього динаміка на торгах дещо пішла на спад.

Водночас в обмінниках найбільших українських міст уже зафіксували курс долара по 40 грн за одиницю, місцями курс варіюється на рівні 39,5 грн/долар.

Обмінник у Харкові

Обмінник у Києві

Банки ще здебільшого не відреагували на динаміку ринку. Так, станом на обід курс у Приватбанку становить 36,9 грн за долар, в Ощадбанку – 36,75 грн, в Укрексімбанку – 37,15 грн за долар, а в Універсал Банку (monobank) – 36,82 грн. Тим не менше Універсал Банк з 14:30 підняв курс валют до 39,00 грн та купує долар по 37,00 грн.