Валютная выручка от экспорта железной руды за полгода уменьшилась на 44,8%

Горнорудные предприятия Украины в январе-июне этого года снизили экспорт железорудного сырья в натуральном выражении на 24,2% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года — до 17,01 млн тонн. Валютная выручка от ее экспорта уменьшилась на 44,8% — до $2,16 млрд. Об этом свидетельствуют данные Государственной таможенной службы, сообщает «Интерфакс-Украина».

Валютная выручка от экспорта железной руды за полгода уменьшилась на 44,8%
Фото: hvylya.net

Куда осуществлялся экспорт

Экспорт железорудного сырья осуществлялся преимущественно в:

  • Словакию 18,68% в денежном выражении;
  • Китай (17,55%);
  • Польшу (14,65%).

Импорт

В Украину за отчетный период было импортировано железорудного сырья на $24 тыс. в суммарном объеме 13 тонн. При этом в январе-июне 2021 года железорудного сырья было ввезено на $129 тыс. в суммарном объеме 1,13 тыс. тонн.





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