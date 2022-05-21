Украина наладила альтернативные пути экспорта продовольствия в Африку – Кулеба
Из-за того, что РоSSия блокирует украинские порты, там заблокированы миллионы тонн зерна, информирует
Украина вместе с партнерами наладила два альтернативных сухопутных маршрута для экспорта продовольствия в Африку и другие регионы, чтобы спасти их от голода, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
«РоSSия ставит миллионы людей под угрозу голода, блокируя наши порты. РоSSия должна прекратить блокаду, чтобы разрешить полный и свободный экспорт», - сказал министр.
Из-за заблокированных Россией украинских портов в Черном море мир остался без огромных поставок продуктов сельского хозяйства из Украины. По данным Министерства сельского хозяйства США, Украина входит в пятерку крупнейших мировых экспортеров разных ключевых сельскохозяйственных продуктов, включая кукурузу, пшеницу и ячмень. Она является ведущим экспортером масла и шрота. В 2021 году сельскохозяйственная продукция составила 41% от общего экспорта Украины.