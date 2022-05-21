Украина наладила альтернативные пути экспорта продовольствия в Африку – Кулеба

Украина вместе с партнерами наладила два альтернативных сухопутных маршрута для экспорта продовольствия в Африку и другие регионы, чтобы спасти их от голода, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

«РоSSия ставит миллионы людей под угрозу голода, блокируя наши порты. РоSSия должна прекратить блокаду, чтобы разрешить полный и свободный экспорт», - сказал министр.