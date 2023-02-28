Росія відправляє нафту на зберігання в Африку через скорочення кола покупців — Bloomberg

РФ опинилася під тиском, намагаючись зберегти свої доходи від продажу нафти на тлі санкцій Заходу, інформує ZN.ua.

Росія відправляє нафту на зберігання в Африку через скорочення кола покупців — Bloomberg
© Die Welt

Вантаж російської нафти вирушив на зберігання до Гани в Західній Африці — країни, яка сама експортує нафту і знаходиться на порозі двох регіональних постачальників. Про це пише Bloomberg.

Такий розвиток подій свідчить про те, що трейдери можуть шукати нових покупців російської нафти після того, як у грудні минулого року ЄС зупинив майже весь морський імпорт з цієї країни. Заходи блоку зробили Москву надзвичайно залежною від експорту нафти в Індію та Китай.

Танкер «Тесей» прибув до територіальних вод Гани в п'ятницю, 24 лютого, перевозячи близько 600 тисяч барелів російської нафти з порту в Чорному морі, згідно з даними відстеження танкерів, зібраними агентством Bloomberg.

За словами людей, знайомих із цим питанням, вантаж мав бути закачаний в резервуари в місті Тема. Останній сигнал з танкера надійшов у неділю ввечері, до того часу розвантаження ще не почалося.

Росія опинилася під тиском, намагаючись зберегти свої нафтові доходи після того, як країни G7 і ЄС запровадили санкції проти енергетичної галузі РФ.

Майже всім компаніям ЄС заборонено купувати російську нафту і нафтопродукти, а також надавати важливі послуги, такі як страхування, країнам, які купують нафту РФ за ціною, вищою за встановлену межу. За даними Міжнародного енергетичного агентства, у грудні минулого року доходи Росії від продажу нафти впали майже на 20% порівняно з попереднім місяцем після того, як встановлена межа ціни призвела до значних знижок на російську нафту.

За словами представників компанії, нафта буде зберігатися в резервуарах на нафтопереробному заводі в місті Тема.

Коли танкер перебував на шляху до країни, генеральний директор Національної нафтової адміністрації Гани заявив, що вантаж буде заблокований, якщо він прямуватиме до країни.

Прибуття до Теми стане першою поставкою російської нафти до західноафриканської країни щонайменше з жовтня 2018 року, свідчать дані відстеження.

Гана сама по собі є невеликим експортером нафти, яка за останні шість місяців відвантажувала в середньому близько 140 тисяч барелів на день. Вона також знаходиться поруч з Нігерією та Анголою, двома найбільшими постачальниками нафти в Африці на південь від Сахари.

Після запровадження санкцій проти Росії, країна спрямувала експорт нафти до Китаю та Індії, що перевернуло світові нафтові потоки та морську індустрію.

Оскільки раніше Європа була найбільшим ринком збуту російської нафти, це різко звузило коло покупців для РФ. Це також означає, що російську нафту доводилося продавати зі знижкою в пункті експорту, щоб компенсувати відносно високі витрати на доставку.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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