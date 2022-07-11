Украина может увеличить долю экспорта до 50% — Минэкономики

Министерство экономики считает, что Украина может увеличить долю экспорта в структуре ВВП с 35 до 50%. Об этом заявила министр экономики Юлия Свириденко в колонке для УП.

Фото: zoda.gov.ua

«До войны мы вышли на экспорт в размере 35% ВВП . Можно наращивать и дальше — примерно до 50%. Но у нашего экспорта есть один большой недостаток — 75% составляет сырье. Жаль, но для целого ряда более развитых стран мы являемся сырьевым придатком. Мы им продаем пшеницу по 350 долларов за тонну, а они нам — iPhone по такой же цене, но за штуку», — сказала Свириденко.

Ситуация можно изменить

По ее словам, Украина может изменить тренд, развить промышленную переработку и изменить доли ровно наоборот: экспортировать 75% готовых продуктов и услуг и только 25% — сырья.

Блокировка морских портов неизбежно толкает Украину к уменьшению физического объема экспорта. Однако страна имеет шанс не потерять в деньгах или даже нарастить прирост. Для этого необходимо экспортировать переработанную продукцию.

«Если граница может пропустить только одну тонну любого груза, то тонна железной руды даст нам 150?200 долларов США выручки, тонна металла из этой руды — 1,8?2 тысяч долларов США , а тонна машиностроительного оборудования из этого же металла — 10?12 тысяч долларов США », — отметила Свириденко.

Она подчеркнула, что для массового развития переработки есть только один способ — интенсивные капитальные инвестиции.

Напомним

В июне Украина экспортировала 2,7 млн тонн агропродукции альтернативными путями из-за блокирования морских портов роSSийскими войсками, что на 30% превышает результаты мая.