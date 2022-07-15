ФРС может повысить учетную ставку сразу на 100 базисных пункта — Bloomberg
Федеральная резервная система США может повысить учетную ставку на 100 базисных пункта, чего не было с начала 90-х. Об этом
Ожидание инвесторов
Инвесторы предполагают, что ФРС, скорее всего, повысит процентные ставки на 100 базисных пункта на своем заседании 26?27 июля. Это будет самым большим повышением с тех пор, как ФРС начала использовать процентные ставки овернайта для проведения монетарной политики в начале 1990-х годов.
Федеральная резервная система стала агрессивно бороться с инфляцией после того, как ее обвинили в медленной реакции, расшатывании финансовых рынков и увеличении риска того, что ее действия могут склонить экономику США к рецессии.
Учитывая последние данные инфляции в США по соображениям июня, экономисты Nomura Securities International теперь ожидают увеличения базовой ставки ФРС на полный процентный пункт на июльском заседании.
Глава ФРС Джером Пауэлл заявил в прошлом месяце, что в июле вероятно повышение на 50 или 75 базисных пунктов. Но с тех пор большинство его коллег либо повторили эти слова, либо склонились к более существенному шагу.
«В июле нужно допускать повышение ставки на 100», — сказал Эндрю Голленгорст, главный экономист Citigroup США. «Называть пик инфляции нужно тоже очень осторожно — несколько месяцев назад он должен был составлять 8,3%».
Представители ФРС заявляли, что хотят добиться диапазона ставки от 3,25 до 3,5% к концу этого года. Однако фьючерсные рынки показывают, что инвесторы ожидают увидеть больший диапазон от 3,5% до 3,75% до конца года.
В интервью Bloomberg Лоретта Местер, члена Федерального комитета по открытым рынкам (OFAC), участвующей в принятии решений по монетарной политике, также отказалась исключить повышение ФРС ставки на 1 процентный пункт.
Старшая экономистка Wells Fargo Сара Гаусс считает, что повышение процентной ставки на 0,75 процентного пункта сейчас рассматривается как «пол, а не потолок того, что они могут сделать в июле». Экономисты Nomura изменили свой прогноз на полное увеличение процентного пункта.
Предыстория
Как писал «Минфин», потребительские цены (индекс CPI) в США в июне выросли на 9,1% в годовом измерении, показали данные Минтруда страны.
В марте годовая инфляция в США ускорилась до 8,5% с 7,9% в феврале — рост цен обновил рекорд с января 1982 года. По сравнению с февралем цены в марте выросли на 1,2% — самый быстрый скачок с сентября 2005 года. В феврале месячная инфляция составила 0,8%.
В рамках борьбы с рекордным ростом цен Федеральная резервная система США 4 мая повысила ключевую процентную ставку на 50 базисных пунктов — с 0,25?0,5% до 0,75?1% годовых. Глава центробанка Джером Пауэлл заявил, что инфляция растет слишком быстро, но добавил, что не планирует поднимать ставку более чем на 0,5 п.п. за раз.