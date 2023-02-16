Суд визначив долю "храму-МАФу" УПЦ МП біля Музею історії України

У Києві біля Національного музею історії України більше не буде незаконно спорудженої будівлі Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП). Її у судовому порядку попросили звільнити, інформує Апостроф.

Про це повідомив голова Міністерства культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко у Telegram.

За його словами, суд виніс вердикт щодо так званого МАФу храму, зазначивши, що споруда порушує весь ансамбль археологічного комплексу "Десятинна церква".

"Суд зобов’язав звільнити ділянку Національного музею історії України від незаконно збудованого "храму-мафу". Позов Музею задоволено. Розміщення цієї споруди на земельній ділянці музею суперечить її цільовому використанню. Це порушує вимоги пункту „а" частини 1 ст. 91 Земельного кодексу", - уточнив міністр.

Очільник відомства зауважив, що кіоск розташований у буферній зоні пам’яток ЮНЕСКО, де взагалі заборонене будь-яке нове будівництво.

"Дякую всім за чесне рішення", - додав він.


Ксенія Срібнянська, Апостроф





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