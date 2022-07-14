Валютная выручка от экспорта электроэнергии за полгода выросла в 1,6 раза

Украина в январе-июне 2022 года увеличила выручку от экспорта электроэнергии на $61,76 млн — до $169,9 млн. Это в 1,6 раза больше, чем за аналогичный период 2021 года. Об этом свидетельствуют данные Государственной таможенной службы, передает «Интерфакс-Украина».

Фото: skeptik.com.ua

Куда больше всего поставляли электроэнергию

В Словакию за шесть месяцев поставлена электроэнергия на $48,96 млн;

Польшу — на $46,65 млн;

Венгрию — на $40,4 млн;

другие страны — на $33,97 млн.

В июне этого года выручка от экспорта электроэнергии составила $18,58 млн против $30,26 млн в июне 2021 года.

Импорт

Украина импортировала электроэнергию на $102,12 млн против $58,59 млн за аналогичный период 2021 года:

Из Беларуси — на $100,41 млн;

из Словакии — на $0,87 млн;

из Румынии — на $0,49 млн;

из других стран — на $0,34 млн.

Напомним