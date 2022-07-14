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2022-07-14
Валютная выручка от экспорта электроэнергии за полгода выросла в 1,6 раза
Украина в январе-июне 2022 года увеличила выручку от экспорта электроэнергии на $61,76 млн — до $169,9 млн. Это в 1,6 раза больше, чем за аналогичный период 2021 года. Об этом свидетельствуют данные Государственной таможенной службы, передает «Интерфакс-Украина».
Фото: skeptik.com.ua
Куда больше всего поставляли электроэнергию
- В Словакию за шесть месяцев поставлена электроэнергия на $48,96 млн;
- Польшу — на $46,65 млн;
- Венгрию — на $40,4 млн;
- другие страны — на $33,97 млн.
В июне этого года выручка от экспорта электроэнергии составила $18,58 млн против $30,26 млн в июне 2021 года.
Импорт
Украина импортировала электроэнергию на $102,12 млн против $58,59 млн за аналогичный период 2021 года:
- Из Беларуси — на $100,41 млн;
- из Словакии — на $0,87 млн;
- из Румынии — на $0,49 млн;
- из других стран — на $0,34 млн.
Напомним
Украина начала коммерческий экспорт электроэнергии в страны ЕС 30 июня. Все генерирующие компании получили равный доступ к экспортной торговле благодаря аукционам.