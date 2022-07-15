Новостей.COM ⇒
2022-07-15
В июне сумма депозитов юрлиц выросла до 734 миллиардов
В прошлом месяце сумма депозитов юрлиц выросла до 734 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные Opendatabot.
Фото: 0629.com.ua
За счет чего произошел прирост
В большинстве своем прирост зафиксирован именно за счет депозитов в иностранной валюте — 232 млрд грн в эквиваленте в июне против 212 млрд грн в мае.
Рост депозитов физлиц
Депозиты физических лиц также выросли на 3,2%, однако за счет гривневых вкладов.
На депозитных счетах украинцев находится 785 млрд грн. Рост
произошло за счет депозитов в национальной валюте — 537 млрд грн против 509 млрд грн в мае, что составило 5,4%.
Напомним
Верховная Рада Украины приняла законопроект №?1, который радикально меняет действующую систему гарантирования вкладов физических лиц. Депозиты в украинских банках будут гарантироваться на 100%.