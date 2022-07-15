В июне сумма депозитов юрлиц выросла до 734 миллиардов

В прошлом месяце сумма депозитов юрлиц выросла до 734 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные Opendatabot.

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За счет чего произошел прирост

В большинстве своем прирост зафиксирован именно за счет депозитов в иностранной валюте — 232 млрд грн в эквиваленте в июне против 212 млрд грн в мае.

Рост депозитов физлиц

Депозиты физических лиц также выросли на 3,2%, однако за счет гривневых вкладов.

На депозитных счетах украинцев находится 785 млрд грн. Рост

произошло за счет депозитов в национальной валюте — 537 млрд грн против 509 млрд грн в мае, что составило 5,4%.

Напомним

Верховная Рада Украины приняла законопроект №?1, который радикально меняет действующую систему гарантирования вкладов физических лиц. Депозиты в украинских банках будут гарантироваться на 100%.