Объем наличных в июне сократился почти на 5 миллиардов гривен — НБУ

В июне денежная база, включающая в себя наличные деньги в обращении вне банков, а также резервные деньги банков и другие деньги, по оперативным данным Нацбанка, сократилась на 1,3% до 729,426 млрд гривен. Об этом свидетельствуют данные НБУ, передают Українські Новини.

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Как изменилась денежная база

С начала года денежная база выросла на 10,1% с 662,499 млрд гривен.

Денежная масса в июне увеличилась на 1,4% до 2?151,551 млрд гривен, а с начала года выросла на 3,9% с 2?071,358 млрд гривен.

Объем наличных денег в обращении, по оперативным данным НБУ, в июне сократился на 0,8% до 629,443 млрд гривен, а с начала года вырос на 8,3% с 581,011 млрд гривен.

Что такое денежная масса

Денежная масса, или денежное предложение — совокупность остатков денег во всех их формах, имеющихся в распоряжении субъектов денежного обращения в определенный момент.

Изменение денежной массы оказывает непосредственное влияние на интенсивность оборота денег, на формирование платежеспособного спроса, на конъюнктуру рынков, а значит — на экономическое развитие. Поэтому регулирование денежной массы является ключевым направлением государственной денежно-кредитной политики.

Напомним

В мае денежная база, включающая в себя наличные деньги в обращении вне банков, а также резервные деньги банков и другие деньги, по оперативным данным Национального банка, выросла на 0,4% до 739,065 млрд гривен.

В 2021 году денежная база выросла на 11,2% с 595,993 млрд гривен до 662,499 млрд гривен.