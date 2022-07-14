Объем наличных в июне сократился почти на 5 миллиардов гривен — НБУ

В июне денежная база, включающая в себя наличные деньги в обращении вне банков, а также резервные деньги банков и другие деньги, по оперативным данным Нацбанка, сократилась на 1,3% до 729,426 млрд гривен. Об этом свидетельствуют данные НБУ, передают Українські Новини.

Объем наличных в июне сократился почти на 5 миллиардов гривен — НБУ
Фото: flickr.com

Как изменилась денежная база

С начала года денежная база выросла на 10,1% с 662,499 млрд гривен.

Денежная масса в июне увеличилась на 1,4% до 2?151,551 млрд гривен, а с начала года выросла на 3,9% с 2?071,358 млрд гривен.

Объем наличных денег в обращении, по оперативным данным НБУ, в июне сократился на 0,8% до 629,443 млрд гривен, а с начала года вырос на 8,3% с 581,011 млрд гривен.

Что такое денежная масса

Денежная масса, или денежное предложение — совокупность остатков денег во всех их формах, имеющихся в распоряжении субъектов денежного обращения в определенный момент.

Изменение денежной массы оказывает непосредственное влияние на интенсивность оборота денег, на формирование платежеспособного спроса, на конъюнктуру рынков, а значит — на экономическое развитие. Поэтому регулирование денежной массы является ключевым направлением государственной денежно-кредитной политики.

Напомним

В мае денежная база, включающая в себя наличные деньги в обращении вне банков, а также резервные деньги банков и другие деньги, по оперативным данным Национального банка, выросла на 0,4% до 739,065 млрд гривен.

В 2021 году денежная база выросла на 11,2% с 595,993 млрд гривен до 662,499 млрд гривен.





Интересные новости
Ціни на квартири в Україні впадуть: коли чекати на знижки на ринку житлаЦіни на квартири в Україні впадуть: коли чекати на знижки на ринку житла
Безробітних буде залучено до суспільно корисних робіт: що буде з тими, хто відмовитьсяБезробітних буде залучено до суспільно корисних робіт: що буде з тими, хто відмовиться
Примусове стягнення боргів з українців заборонять: хто може не боятись колекторівПримусове стягнення боргів з українців заборонять: хто може не боятись колекторів
Українські біженці в Нідерландах: які виплати, зарплати та ціни на їжу і послуги в країніУкраїнські біженці в Нідерландах: які виплати, зарплати та ціни на їжу і послуги в країні
Росія сьогодні призупиняє газопровід "Північний потік"Росія сьогодні призупиняє газопровід "Північний потік"
Блок рекламы


Похожие новости
Билл Гейтс отдает почти все свое состояние на благотворительностьБилл Гейтс отдает почти все свое состояние на благотворительность
В июле Украина должна получить более $4 миллиардов помощи — министр финансовВ июле Украина должна получить более $4 миллиардов помощи — министр финансов
Менее 35 гривен. Автогаз продолжает дешеветь на АЗСМенее 35 гривен. Автогаз продолжает дешеветь на АЗС
Нацбанк вводить в обіг нові незвичайні 10 гривень: як вони виглядають, перші фотоНацбанк вводить в обіг нові незвичайні 10 гривень: як вони виглядають, перші фото
За последние семь недель еврооблигации Украины упали в цене почти вдвоеЗа последние семь недель еврооблигации Украины упали в цене почти вдвое
Объем денежных переводов в Украину превысил довоенный уровеньОбъем денежных переводов в Украину превысил довоенный уровень
В 2022 году инвесторы вывели $50 миллиардов из фондов облигацийВ 2022 году инвесторы вывели $50 миллиардов из фондов облигаций
Рада приняла закон, увеличивающий почти на 81 млрд грн расходы госбюджетаРада приняла закон, увеличивающий почти на 81 млрд грн расходы госбюджета
У Кіровоградській області суд арештував активи РФ на 5,9 млрд гривеньУ Кіровоградській області суд арештував активи РФ на 5,9 млрд гривень
Минфин разместил ОВГЗ на 13,6 миллиарда гривен меньше, чем погасилМинфин разместил ОВГЗ на 13,6 миллиарда гривен меньше, чем погасил
Последние новости
Подгружаем последние новости