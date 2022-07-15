На восстановление Украины направят 70 миллиардов роSSийских активов

Национальное агентство по выявлению, розыску и управлению коррупционными активами (АРМА) собирается направить более 70 млрд грн (свыше $2 млрд) на компенсации жертвам роSSийских преступлений и восстановления Украины. Об этом сообщает Правительственный портал.

Фото: 5.ua

АРМА проработало более 600 запросов от правоохранительных органов по розыску активов по делам, связанными с агрессией РФ .

Что нашли

Разысканы промышленные предприятия, корпоративные права, движимое и недвижимое имущество, в том числе принадлежащее лицам, причастным к роSSийской агрессии.

Начиная с 24 февраля 2022 года, АРМА уже направило 336 запросов по 555 фигурантам уголовных дел по 87 юрисдикциям, откуда получает ответы на существующие за рубежом активы, которые в дальнейшем могут быть арестованы и конфискованы.

«Наша общая задача состоит в том, чтобы эти активы были использованы для компенсаций жертвам роSSийских преступлений и восстановления Украины», — отметил руководитель АРМА Дмитрий Жоравович.

Напомним

СБУ арестовала активы предприятия и банка, которые спонсировали агрессию РоSSии. Ориентировочная стоимость арестованного судом имущества обоих юрлиц составляет почти 880 млн грн, а корпоративных прав — более 1,2 млрд грн.