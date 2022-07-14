Гетманцев обещает решить проблему двойного налогообложения доходов беженцев из Украины

Минфин и Верховная Рада готовят механизм, который должен решить проблему налогового резидентства украинских беженцев. Об этом глава комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев написал в телеграм-канале.

Гетманцев обещает решить проблему двойного налогообложения доходов беженцев из Украины

Двойное резидентство

«Один из самых болезненных вопросов, который беспокоит сегодня отечественный бизнес — вопрос двойного резидентства наших беженцев. Очень важно, чтобы людей не заставили платить налоги дважды за границей с доходов, полученных из Украины. А именно такой механизм предусматривается сегодня соглашениями об избежании двойного налогообложения», — напомнил Гетманцев.

«Хочу успокоить людей. Вместе с Минфином мы работаем над механизмом недопущения двойного налогообложения. Привлекли OECD. Своих резидентов не отдадим, двойное налогообложение не допустимо», — добавил депутат.

Предыстория

Ранее председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев отмечал, что решить проблему резидентного статуса украинских беженцев, которая приобретет массовый характер после приближения 6-месячного срока с начала полномасштабного, сложно из-за двусторонних соглашений об избежании двойного налогообложения.





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