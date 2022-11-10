Величезна напівлегальна тютюнова фабрика припинила своє існування — Гетманцев

Сім ліній з виробництва сигарет на фабриці демонтовані, інформує ZN.ua.

Величезна напівлегальна тютюнова фабрика припинила своє існування — Гетманцев
© pixabay/annette1209

Тютюнова фабрика United Tobacco (ТОВ "Юнайтед Табако"), яка розташована в Жовтих Водах та роками проводила нелегальну діяльність, припинила своє існування. Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у своєму Telegram.

"Хочу привітати українське суспільство з дуже знаковою перемогою над "руським миром" у битві у Жовтих Водах. Величезна напівлегальна тютюнова фабрика врешті припинила своє існування", – наголосив він.

За його словами, з 2015 року фабрика стала символом української корупції, насичуючи ринок безакцизним тютюном "під мовчазну згоду всіх правоохоронців, "осліплих" до роботи надпотужного підприємства".

За оцінками депутата, лише за час війни зловмисники не доплатили до держбюджету понад 5 млрд грн акцизного податку.

"Обшук СБУ на фабриці тривав понад 2 місяці, упродовж яких шахраї намагалися затягнути дії слідчих та "порєшать", використовуючи свої звичні інструменти. Однак, в новій Україні ці інструменти вже не працюють", – зазначив нардеп.


Олена Середа, ZN.ua





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