Туреччина припинила транзит підсанкційних товарів до Росії — Reuters

Туреччина цього місяця призупинила транзит до Росії товарів, що підпадають під санкції Заходу, пише Reuters.

Туреччина припинила транзит підсанкційних товарів до Росії — Reuters

Список заборонених товарів

Уряд Туреччини передав компаніям список заборонених іноземних товарів і доручив їм не переправляти їх до Росії з 1 березня, заявив голова Стамбульської асоціації експортерів чорних та кольорових металів Четін Текделіоглу.

«Будь-які товари із цього списку заблоковані для ввезення в Росію, незалежно від того, з якої країни вони походять», — сказав він.

Офіційний представник Європейського союзу повідомив агентству Reuters, що Анкара дала Європейській комісії усні запевнення у тому, що з 1 березня товари не переправлятимуться до Росії, якщо на них поширюються санкції та експортний контроль ЄС, США чи Великої Британії.

«Був список обмежень на реекспорт із зон вільної торгівлі в Росію з березня, і було надано вказівку», — додав Текделіоглу.





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