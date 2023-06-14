Гетманцев анонсував відновлення податкових перевірок і скасування пільг для бізнесу

Перевірки бізнесу та штрафи для підприємств в Україні будуть відновлені з 1 серпня, а не з 1 липня, як планувалося раніше. Про це повідомив голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев у коментарі Forbes Ukraine.

Фото: sluga-narodu.com

За його словами, затримка в поверненні перевірок та штрафів була пов'язана виключно з технічними причинами.

«Народні депутати не встигли повернути перевірки бізнесу й штрафи за невикористання касових апаратів з 1 липня виключно з технічних причин, ці норми запрацюють з 1 серпня», — заявив Гетманцев.

Він зазначив, що існує багато пропозицій щодо скасування штрафів за невикористання реєстраторів розрахункових операцій (РРО), але Україна не може відмовитися від цих заходів через зобов'язання, передбачені меморандумом із Міжнародним валютним фондом (МВФ). Згідно з меморандумом, Україна очікує фінансування розміром $115 млрд протягом 4 років.

«У нас є меморандум із МВФ , де це чорним по білому написано. Ми можемо багато чого хотіти, але є реалії, прописані в меморандумі, і від них ми будемо відштовхуватись, як країна, яка хоче отримати $115 млрд фінансування за 4 роки», — наголосив нардеп.

Правки

Водночас деякі правки у законопроєкт №, який має скасувати пільги для бізнесу та повернути перевірки, нардепи ще можуть внести.

Так, є правка, за якою чинний режим оподаткування залишиться для бізнесу у прифронтових зонах.

Пропонується також прописати в законі критерії перевірки бізнесу на 2023 2024 роки, за якими перевірятимуть лише тих, хто має менше податкове навантаження, ніж у середньому по галузі, і виплачує зарплати, нижчі за середні по галузі.