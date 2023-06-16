Кредити МВФ подорожчали майже вп'ятеро - Гетманцев назвав причину

Гроші Фонду все одно залишаються найдешевшими у світі.

Вартість кредитів МВФ зросла з 1% до 4,8% річних через підвищення базових ставок у всьому світі. Про це в інтерв'ю Ukranews розповів голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, інформує ZN.ua .

За його словами, це не політичне рішення, а наслідок політики центральних банків різник країн, які підвищують базові ставки для боротьби з інфляцією.

"Спеціальні права запозичень – це кошик з п'яти валют: долар, євро, юань, єна і фунт стерлінгів. Правительства цих країн (емітенти цих валют) випускають тримісячні облігації внутрішньої державної позики. Середній процент за цими облігаціями і є тим процентом яким МВФ видає свої кредити. Тобто у всьому світі піднявся цей відсоток, і, відповідно, піднявся відсоток у МВФ автоматично", – сказав депутат.

Однак, незважаючи на подорожчання, гроші МВФ все одно залишаються одними з найдешевших у світі.

"Ми не маємо можливості запозичити ці гроші на рівні якихось приватних чи громадських розміщень. Власне, той процент, який ми оплачуватимемо за цим кредитом, є помірним з урахуванням подорожчання грошей у світі", – сказав Гетманцев.

Гетманців також вважає, що немає підстав для суттєвого просідання готівкового курсу гривні до кінця 2023 року.