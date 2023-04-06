Британія припинила розслідування за двома з трьох звинувачень проти російського мільярдера Фрідмана

Національне агентство Великої Британії з боротьби зі злочинністю (NCA) припинило розслідування проти російського мільярдера Михайла Фрідмана, який потрапив під санкції. Про це повідомляє Bloomberg, з посиланням на джерела, які знайомі з цим питанням.

Фото: inlviv.in.ua

NCA більше не підозрює Фрідмана в змові з метою обману міністерства внутрішніх справ Великої Британії та в змові з метою вчинення неправдивих свідчень.

Проте розслідування щодо відмивання грошей все ще триває, і правова основа ордера на обшук, який проходив наприкінці минулого року у будинку Фрідмана в Лондоні, також оскаржується.