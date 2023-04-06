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2023-04-06
Британія припинила розслідування за двома з трьох звинувачень проти російського мільярдера Фрідмана
Національне агентство Великої Британії з боротьби зі злочинністю (NCA) припинило розслідування проти російського мільярдера Михайла Фрідмана, який потрапив під санкції. Про це
Фото: inlviv.in.ua
NCA більше не підозрює Фрідмана в змові з метою обману міністерства внутрішніх справ Великої Британії та в змові з метою вчинення неправдивих свідчень.
Проте розслідування щодо відмивання грошей все ще триває, і правова основа ордера на обшук, який проходив наприкінці минулого року у будинку Фрідмана в Лондоні, також оскаржується.