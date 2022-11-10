У жовтні депозити населення в гривні та у валюті зросли — Гетманцев

У жовтні продовжилось зростання депозитів населення у валюті (на $211 млн або +2,5%) та у гривні. З початку року гривневі вклади населення збільшились на 91,5 млрд грн або +20%, з початку війни (24 лютого) — відповідно на 121,3 млрд грн і 28,4%. На початок листопада гривневі депозити фізосіб складали 548,7 млрд грн. Про це в телеграм-каналі написав голова податкового комітету В Р Данило Гетманцев.

У жовтні депозити населення в гривні та у валюті зросли — Гетманцев

Валютна лібералізація

«Маємо відчутні результати валютної лібералізації — можливості придбання безготівкової валюти через банки в межах до 50 тис. грн в місяць із подальшим розміщенням на строковому депозиті від трьох місяців», — написав Гетманцев.

Він нагадав, що також із 21 жовтня НБУ запровадив можливість конвертації гривні без обмеження по сумі у строкові валютні вклади від 6 місяців, але із зворотним продажем цієї валюти після закінчення терміну депозиту.

«Обидва інструменти покликані захистити заощадження населення в умовах підвищеної інфляції та дефіциту валюти», — пояснив він.

Валютні депозити

За його словами, загалом за останні 2 місяці депозити населення у валюті зросли більш ніж на чверть мільярда доларів, сягнувши $8,6 млрд станом на 1 листопада.

Гривневі депозити

З початку року гривневі вклади населення збільшились на 91,5 млрд грн або +20%, з початку війни (24 лютого) — відповідно на 121,3 млрд грн і 28,4%.

На початок листопада гривневі депозити фізосіб складали 548,7 млрд грн.

«Ще більш позитивна динаміка спостерігається за гривневими депозитами корпоративного сектору. Останні за жовтень зросли відразу на 29,2 млрд грн або +5,7% (до 543,9 млрд грн)», — написав голова податкового комітету.

Гетманцев зазначив, що депозити підприємств в національній валюті відновлюються третій місяць поспіль, що дозволило перевищити довоєнний рівень — на 40,9 млрд грн або +8,1%.

Вклади підприємств у валюті за жовтень зросли на $356 млн або на 4,6% (до $8,1 млрд), перевищивши рівень на початок року на третину мільярда доларів або 4,3%.

«Зростання вкладів бізнесу свідчить про його поступову адаптацію до умов воєнної економіки та певне покращення фінансового стану підприємств. Це також можна спостерігати і по зростанню обсягів експорту, які у вересні — жовтні досягли максимуму з початку війни», — написав Гетманцев.





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