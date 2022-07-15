Еврооблигации Украины подорожали на 6,8%

Украинские еврооблигации в четверг, 14 июля, подорожали в среднем на 6,8% после сообщения о том, что в МВФ ожидают продолжения Украиной аккуратного обслуживания своего госдолга. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Фото: euronext.com

За первые три дня недели цены украинских бумаг упали в среднем на 20%, в том числе реагируя на сделанное 11 июля предложение Нафтогаза отсрочить все платежи и погашение своих еврооблигаций на 2 года.

За облигации с погашением в 2024—2033 годах давали от 16,5 до 18,2% от номинала. Кратчайшие облигации с погашением в начале сентября 2022 года подешевели больше всего — на 10,5 процентных пункта (п.п.), до 37,3% от номинала, а бумаги с погашением в сентябре 2023 года упали в цене до 25,1% номинала.

Но высказанная вчера позиция МВФ позволила частично отыграть этот обвал. Больше всего подорожали еврооблигации 2022 года — до 41% от номинала. Правда, с учетом близости срока погашения это все равно соответствует доходности 1140% годовых.

Что касается бумаг с погашением в 2024—2033 годах, то теперь они котируются в диапазоне 17,7?19,1% от номинала. Их доходности составляют от 121,3% годовых по еврооблигациям с погашением в сентябре 2024 года до 59,5% по еврооблигациям-2027 и до 44,3?43,3% годовых по «самым длинным» еврооблигациям с погашением в 2032?203.

Облигации в евро с погашением в 2026 году котировались по ставке 76,5%, в 2030 году — 40,1% годовых.

Несколько выросли в цене в четверг и ВВП-варранты — до 22,6% от номинала с 21,9% днем ??ранее, однако это существенно ниже уровня пятницы — 25,6% от номинала и 38,8%, которые за их давали еще в начале июня.