Гривна вытесняется с территории Украины: в НБУ сделали заявление о национальной валюте

В Украине пытаются ограничить оборот гривны в отдельных регионах. Речь идет о временно оккупированных территориях. Однако даже в случае оккупации искусственное ограничение использования национальной валюты противозаконно. Гривна должна там оставаться основной денежной единицой. Поэтому НБУ призывает украинские банки продолжать работу на территориях, временно оккупированных врагом.

Такую позицию Нацбанка Украины озвучила первая замглавы НБУ Екатерина Рожкова.

РоSSийская Федерация всячески пытается вытеснить гривну с финансового пространства на временно оккупированных территориях. Несмотря на то, что многие украинцы, которые там проживают, имеют сбережения в гривне и до сих пор за свою работу получают зарплату в национальной валюте, роSSийский центробанк всячески пытается там ограничить оборот гривны.

С этой целью запрещают расчеты гривной в торговых сетях, а также принуждают жителей оккупированных территорий обменивать гривну на рубли. Это – типичная преступная тактика, которую РФ уже применяла на территории нашей страны в 2014 году.

Такие действия оккупационных властей полностью противоречат существующим международным конвенциям, отмечает Екатерина Рожкова. Ведь, согласно существующим нормам, если на временно оккупированной территории обеспечен оборот валюты государства, которому принадлежит эта территория (то есть в данном случае Украины), то государство-оккупант не имеет права вводить на этой территории свои деньги.

"Попытки ввести рубль на территории Украины – это преступление, совершаемое сегодня центральным банком РоSSии", - подчеркнула чиновница НБУ.

Поэтому, основываясь на международных нормах, НБУ призвал все украинские банки по возможности продолжать вою работу во временно оккупированных населенных пунктах. До тех пор, пока они будут оказывать там финансовые услуги гражданам, там будет сохраняться оборот гривны. А значит, процесс восстановления украинской государственности на этих территориях будет намного проще.

Главный посыл от НБУ - банки должны создать для людей условия, при которых они смогут рассчитываться гривнами и вообще максимально использовать национальную валюту.

Единственное условие, при котором может быть прекращена работа украинских финучреждений на временно оккупированной территории – это прямая угроза здоровью или жизни банковских работников, а также их клиентов. А пока таких угроз нет, банки должны держать строй, говорят в НБУ.

Напомним, аналитики прогнозщируют, что к концу лета НБУ начнет понемногу отпускать курс валют, и тогда девальвация гривны будет неминуема.