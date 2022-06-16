«План Маршалла» для Украины: США будут ежемесячно предоставлять по $1,5 миллиарда
Втрое меньше, чем просил Украинское правительство, но больше всего со времен восстановления Европы после Второй мировой войны
Ежемесячно США будут предоставлять Украине по 1,5 млрд долларов помощи, чтобы обеспечить бесперебойное государственное управление. В общей сложности США на помощь Украине выделили 53,6 млрд долларов. Такое заявление сделал главный заместитель руководителя Отдела по Европе и Евразии в Госдепе США Дерек Гоган во время конференции «План Маршалла: уроки для Украины» во время конференции в Вашингтоне, сообщает
«Мы уже предоставили миллиард долларов на эти нужды через механизмы, помогающие оказать прямую поддержку бюджету. И будет больше. Около 1,5 миллиарда долларов в месяц будут выделяться в течение ближайших 4-5 месяцев”, – сообщил Дерек Гоган.
В целом США для Украины выделили 53,6 млрд долларов, и это самая большая их помощь со времен финансирования «Плана Маршалла» для восстановления европейских стран после Второй мировой войны.