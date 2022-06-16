«План Маршалла» для Украины: США будут ежемесячно предоставлять по $1,5 миллиарда

Втрое меньше, чем просил Украинское правительство, но больше всего со времен восстановления Европы после Второй мировой войны

«План Маршалла» для Украины: США будут ежемесячно предоставлять по $1,5 миллиарда
© Голос Америки (українська служба)

Ежемесячно США будут предоставлять Украине по 1,5 млрд долларов помощи, чтобы обеспечить бесперебойное государственное управление. В общей сложности США на помощь Украине выделили 53,6 млрд долларов. Такое заявление сделал главный заместитель руководителя Отдела по Европе и Евразии в Госдепе США Дерек Гоган во время конференции «План Маршалла: уроки для Украины» во время конференции в Вашингтоне, сообщает «Голос Америки».

«Мы уже предоставили миллиард долларов на эти нужды через механизмы, помогающие оказать прямую поддержку бюджету. И будет больше. Около 1,5 миллиарда долларов в месяц будут выделяться в течение ближайших 4-5 месяцев”, – сообщил Дерек Гоган.

В целом США для Украины выделили 53,6 млрд долларов, и это самая большая их помощь со времен финансирования «Плана Маршалла» для восстановления европейских стран после Второй мировой войны.


Юлия Лавришин, ZN.ua





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