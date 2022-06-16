«План Маршалла» для Украины: США будут ежемесячно предоставлять по $1,5 миллиарда

Ежемесячно США будут предоставлять Украине по 1,5 млрд долларов помощи, чтобы обеспечить бесперебойное государственное управление. В общей сложности США на помощь Украине выделили 53,6 млрд долларов. Такое заявление сделал главный заместитель руководителя Отдела по Европе и Евразии в Госдепе США Дерек Гоган во время конференции «План Маршалла: уроки для Украины» во время конференции в Вашингтоне, сообщает «Голос Америки» .

«Мы уже предоставили миллиард долларов на эти нужды через механизмы, помогающие оказать прямую поддержку бюджету. И будет больше. Около 1,5 миллиарда долларов в месяц будут выделяться в течение ближайших 4-5 месяцев”, – сообщил Дерек Гоган.