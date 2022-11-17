Аліменти зростуть з 1 грудня: які виплати будуть отримувати діти

З 1 грудня в Україні збільшиться розмір прожиткового мінімуму, разом із яким зростуть виплати і по аліментам. Стало відомо, скільки отримуватимуть діти від батьків, які з ними не проживають.

В Україні збільшать розмір аліментів: як зміняться виплати на дітей з 1 грудня

Платники аліментів, навіть безробітні, повинні перераховувати своїй дитині щонайменше 50% прожиткового мінімуму на неї до досягнення 18 років. Вік збільшений до 23 років, якщо дитина навчається або не є працездатною.

З 1 липня поточного року і до кінця листопада мінімальні розміри аліментів наступні:

  • для дітей віком до 6 років – 1100,50 грн (50% від прожиткового мінімуму в 2201 грн);
  • для дітей 6-18 років – 1372 грн (50% від прожиткового мінімуму в 2744 грн).

Виплати з 1 грудня аліменти збільшаться так:

  • для дітей віком до 6 років – до 1136 грн (50% від прожиткового мінімуму 2272 грн);
  • для дітей віком від 6 до 18 років – (50% від прожиткового мінімуму 1416,5 грн).

Перерахунок сума провадиться автоматично, тому не потрібно звертатися до органів державної виконавчої служби.

Стягнути аліменти на дитину може один із батьків, з яким проживають діти. Він подає заяву до суду, а також має подати такі документи:

  • копію свідоцтва про укладання шлюбу;
  • копію рішення суду про розірвання шлюбу;
  • копію свідоцтва про народження дитини/дітей;
  • копію паспорта;
  • копію облікової картки платника податків;
  • довідку про склад сім'ї;
  • копію паспорта та облікової картки платника податків боржника (за наявності);
  • копію позовної заяви з документами, що додаються, для відповідача.

Суд виносить рішення, копію якого надає заявнику. Боржник отримає її на адресу прописки. Українці можуть відстежувати номери виробництва на спеціальному сайті.

Бажано подавати копії документів у двох примірниках, оскільки деякі з них надаються боржнику з копією позовної заяви.

В Україні збільшать розмір аліментів: як зміняться виплати на дітей з 1 грудня

За наявності судового рішення позивач може звернутися із заявою до виконавчої служби. Виконавча служба перевірить інформацію та зробить запити щодо боржника до фіскальної та міграційної служби, встановить місце роботи та його доходи, наявність нерухомості та транспорту, а також дані про стан банківських рахунків.

Після цього буде визначено суму щомісячних виплат, які мають перераховуватися щомісяця до 10-го числа. При цьому боржники можуть попросити суд зменшити суму аліментів, крім гарантованого мінімуму.

Раніше повідомлялося, що в Україні підвищили розмір аліментів із військових: їх розраховуватимуть і з доплати у 100 тисяч гривень, яку надають щомісяця.


Ловіцька Леся, Тудей





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