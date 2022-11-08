В Україні не передбачаються аварійні відключення електрики 8 листопада, але будуть планові

В “Укренерго” назвали сім регіонів, де будуть застосовані графіки вимкнень електроенергії у вівторок, інформує ZN.ua.

В Україні не передбачаються аварійні відключення електрики 8 листопада, але будуть планові
© Укренерго

На території України поки не передбачається запровадження графіків аварійних відключень електроенергії у вівторок, 8 листопада. Водночас, продовжать застосовувати планові графіки обмеження споживання, повідомляє пресслужба НЕК “Укренерго” у Facebook.

Протягом дня світло вимикатимуть клієнтам у місті Києві, а також у семи регіонах – на Київщині, Чернігівщині, Черкащині, Житомирщині, Сумщині, Харківщині й Полтавщині.

“Обмеження споживачів необхідні, щоб зменшити навантаження на мережі, забезпечити стале балансування енергосистеми та уникнути повторних аварій”, – пояснили в “Укренерго”.


Максим Царук, ZN.ua





Интересные новости
Ціни на оренду заміських будинків стрімко зростаютьЦіни на оренду заміських будинків стрімко зростають
Баффет профінансує закупівлю генераторів та електрообладнанняБаффет профінансує закупівлю генераторів та електрообладнання
Пенсії держслужбовців: колишніх чиновників почали переводити на звичайні виплати за вікомПенсії держслужбовців: колишніх чиновників почали переводити на звичайні виплати за віком
Пиво під маркою "Азовсталь" виготовляє велика пивоварня в США.Пиво під маркою "Азовсталь" виготовляє велика пивоварня в США.
Квартири у Польщі подешевшали: скільки коштує житло у крупних містах країниКвартири у Польщі подешевшали: скільки коштує житло у крупних містах країни
Блок рекламы


Похожие новости
ЄС до кінця року надасть Україні ще 3 мільярди євро — ЗМІЄС до кінця року надасть Україні ще 3 мільярди євро — ЗМІ
Ринок праці в Україні у листопаді: які вакансії та зарплати пропонуютьРинок праці в Україні у листопаді: які вакансії та зарплати пропонують
В Україні з 1 січня вводять нову декларацію про доходи: стало відомо, кого торкнуться зміниВ Україні з 1 січня вводять нову декларацію про доходи: стало відомо, кого торкнуться зміни
Майже 90% усіх податків будуть спрямовані на армію та безпеку країни – ШмигальМайже 90% усіх податків будуть спрямовані на армію та безпеку країни – Шмигаль
Купівля та оренда однокімнатних квартир в Україні: де дешевшеКупівля та оренда однокімнатних квартир в Україні: де дешевше
Інфляція в Україні: експерт спрогнозував зростання цін до кінця рокуІнфляція в Україні: експерт спрогнозував зростання цін до кінця року
НБУ запровадив цілу низку важливих змін із 5 листопада, що треба знати: "Купувати валюту та..."НБУ запровадив цілу низку важливих змін із 5 листопада, що треба знати: "Купувати валюту та..."
В Україні фермери знизили ціну на капустуВ Україні фермери знизили ціну на капусту
В НБУ розповіли, як будуть оподатковуватись валютні депозити з придбаними за офіційним курсом доларамиВ НБУ розповіли, як будуть оподатковуватись валютні депозити з придбаними за офіційним курсом доларами
Ракетні обстріли та відключення світла сповільнили зростання ринку праці — дослідженняРакетні обстріли та відключення світла сповільнили зростання ринку праці — дослідження
Последние новости
Подгружаем последние новости