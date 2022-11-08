В Україні не передбачаються аварійні відключення електрики 8 листопада, але будуть планові

На території України поки не передбачається запровадження графіків аварійних відключень електроенергії у вівторок, 8 листопада. Водночас, продовжать застосовувати планові графіки обмеження споживання, повідомляє пресслужба НЕК “Укренерго” у Facebook .

Протягом дня світло вимикатимуть клієнтам у місті Києві, а також у семи регіонах – на Київщині, Чернігівщині, Черкащині, Житомирщині, Сумщині, Харківщині й Полтавщині.

“Обмеження споживачів необхідні, щоб зменшити навантаження на мережі, забезпечити стале балансування енергосистеми та уникнути повторних аварій”, – пояснили в “Укренерго”.