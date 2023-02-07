Іноземні документи без апостиля: чи будуть їх приймати в Україні

Роз'яснення дали у Мінреінтеграції.

Іноземні документи без апостиля: чи будуть їх приймати в Україні
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В Україні прийматимуть іноземні документи без апостиля, якщо така практика існувала станом на 24 лютого 2022 року відповідно до міжнародних договорів. Відповідну постанову ухвалив Кабмін міністрів.

Так, відповідно до документа, протягом дії воєнного стану в Україні та ще протягом шести місяців після нього документи, які приймалися без апостиля до 24 лютого 2022 року, продовжують приймати. Про це пише пресслужба Мінреінтеграції.

У відомстві зазначили, що постанова розроблена за результатами роботи Координаційного штабу з питань повернення в Україну громадян з тимчасово окупованих територій та третіх країн.


Дар'я Скрипник, ZN.ua





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