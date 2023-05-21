Покупки онлайн в Євросоюзі будуть обкладатися митом

Євросоюз запроваджує у себе нові митні правила щодо покупок на онлайн-платформах. Усі покупки онлайн обкладатимуться митом – незалежно від їхньої вартості.

Що спонукало ЄС до запровадження нових правил, і коли вони мають вступити в дію, розповіло видання thepage.

Нові митні правила для покупок на онлайн-платформах мають бути запроваджені в рамках митної реформи, яка була ініційована Єврокомісією.

Що має змінитися для громадян ЄС, які здійснюють покупки в мережі Інтернет

На всі товари, що купуються на онлайн-платформах та ввозяться до країн Євросоюзу, буде запроваджено мито. Отже, тепер усі покупки, без винятку, здійснені в мережі Інтернет, будуть обкладатися податком.

Наразі митний податок застосовують лише до покупок вартістю понад 150 євро. Та з моменту запровадження нових правил мито стягуватимуть з покупок будь-якої вартості.

Нова податкова ініціатива пов'язана з тим, що громадяни ЄС зазвичай намагаються заощадити на вартості доставки покупок, придбаних на онлайн платформах. Вони свідомо занижують вартість придбаного товару, аби не платити за нього мита. Відповідно до оцінок Єврокомісії, приблизно 65% товарів, куплених онлайн, були свідомо недооцінені покупцями. Таким чином, бюджет втрачає немало податків через ці хитрощі покупців.

Але це не єдина причина, заради якої ЄС втановлює більш жорсткі правила для покупок онлайн. Ще одна причина – обмеження на імпорт деяких товарів. Адже немало дешевих товарів, куплених європейцями на онлайн-платформах, не відповідають вимогам безпеки та якості, що діють у країнах ЄС. Таким чином, громадяни Євросоюзу автоматично відмовлятимуться від недорогих та неякісних покупок, якщо за них доведеться платити більше.

Як діятиме новий митний механізм

Онлайн-платформи зобов'яжуть стягувати мито за покупки з громадян ЄС. Дані про замовлені посилки відправлятимуться до хабу митних даних ЄС, який буде створено найближчим часом. Крім того, на онлайн-платформи буде покладено відповідальність за імпорт, який надходитиме від них в країни Євросоюзу. Зокрема, вони нестимуть відповідальність за відповідність відвантажених товарів вимогам безпеки, запровадженим в Євросоюзі.

Якщо ці нові митні правила ухвалять, то вони почнуть діяти з 2028 року.

Що зміниться для громадян України

Наразі ніяких змін для українців не передбачається. Адже Україна не є членом ЄС, а отже й законодавство Євросоюзу на неї не розповсюджується. Однак є ймовірність, що подібні правила можуть запровадити і в нас – у рамках європейських прагнень України, або в рамках гармонізації митних правил із правилами ЄС.

Нагадаємо, Євросоюз висунув нашій країні жорсткі вимоги щодо податкової сфери, сфери гендерних відносин і дотримання законодавства. Якщо Україна не виконає цього "домашнього завдання", то дорога в Європу для неї буде довгою і тернистою.