Швидко та зручно: як відкрити ФОП онлайн

Це можна зробити через Портал «Дія».

Незважаючи на війну, в Україні постійно збільшується кількість послуг, які доступні через застосунок та портал «Дія». Зараз українці можуть відкрити ФОП без зайвої бюрократії, інформує ZN.ua .

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Фахівці «Юридичного порадника для ВПО» пояснили , як відкрити ФОП у «Дії».

Зайдіть на Портал «Дія» .

. Натисніть «Подати заяву» та пройдіть авторизацію (за допомогою електронного підпису, BankID або «Дія.Підпису»).

Вкажіть громадянство та адресу реєстрації. Також можна вказати унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (УНЗР) у разі його наявності. Такий номер знаходиться внизу з правої сторони ID-картки та в закордонному паспорті. Внутрішньо переміщені особи також вказують адресу, зазначену в довідці ВПО як місце тимчасового проживання. Якщо місцем проживання є, наприклад, гуртожиток, або особа хоче зареєструвати ФОП в офісі, слід обрати варіант «Інша адреса».

Оберіть один або кілька видів економічної діяльності (так звані КВЕДи). Під кодом КВЕД розуміють код, який вказує на сферу діяльності підприємця та потрібен для класифікації та систематизації діяльності ФОПа. Основний КВЕД може бути лише один, інші види – скільки завгодно. Додати їх можна в будь-який час.

Оберіть чи здійснювалась підприємницька діяльність на спрощеній системі оподаткування у цьому році. Якщо особа вдруге протягом року відкриває ФОП, вона не зможе знову обрати спрощену систему оподаткування.

Оберіть систему оподаткування: загальну або спрощену. Портал дає підказки стосовно кожної системи оподаткування. Щоб обрати систему оподаткування можна пройти тест .

. Вкажіть місце провадження підприємницької діяльності: в межах всієї території України, за місцем реєстрації ФОП або за іншою адресою.

Перевірте контактні дані та вкажіть додаткові за бажанням: основний та додатковий номери телефону, електронну адресу, сайт.

Перевірте інформацію в заяві та підпишіть за допомогою «Дія.Підпис» або електронного підпису. Стан розгляду заяви одразу можна переглянути в особистому кабінеті.

Сповіщення про результат розгляду заяви також надійде на електронну пошту, вказану при реєстрації, та в кабінет громадянина в розділі «Зверніть увагу».

Інформація про відкриття ФОП автоматично надійде до ЄДР та податкової за місцем реєстрації ФОП або за місцем провадження господарської діяльності. Виписка про державну реєстрацію буде доступна протягом 3-ох робочих днів з дня реєстрації ФОП, після постановки на облік у податковій та органах статистики. Завантажити виписку можна в розділі «Отримані документи».