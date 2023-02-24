Кількість нововідкритих компаній в Україні впала до мінімуму за 13 років

За підсумками календарного 2022 року кількість нововідкритих компаній у порівнянні з 2021 роком скоротилася на понад 50% - з 42,1 тис. до 20,8 тис. Такий показник є антирекордом за кількістю реєстрацій за принаймні останні 13 років. Про це свідчать дані дослідження YouControl Market.

Фото: agravery.com

Водночас фізосіб-підприємців у 2022 році було зареєстровано на 32,1% менше, ніж роком раніше — 201,3 тис. І хоч це найбільший спад кількості реєстрацій ФОП у відносному вимірі, в абсолютних показниках річних реєстрацій виявилось все одно більше ніж у період 2011 років.

Загалом впродовж воєнного часу (24 лютого 2022 — 12 лютого 2023) в Україні було зареєстровано 17,1 тисячі нових компаній та 178,5 тисяч ФОПів.

«Позитив полягає у тому, що найменша кількість реєстрацій бізнесу у воєнному році була у березні 2022-го — всього 14 нових компаній і 2 050 нових ФОПів. А після цього почалось стрімке відновлення темпів відкриття нового бізнесу чи переоформлення старого на нові юридичні особи», — йдеться в повідомленні.

В результаті пришвидшення темпів відкриття бізнесу пікових значень було досягнуто у вересні — 2 082 компаній і 20 298 нових ФОПів.

За словами фінансового аналітика YouControl Романа Корнилюка, фундаментальними передумовами для старту економічного відновлення стали: звільнення від окупації північних регіонів навесні у перші місяці агресії, а також адаптація бізнесу в умовах воєнно-фінансової підтримки союзників. А саме: налагодження логістичних маршрутів і перезапуск чорноморського експорту по «зерновому коридору». Оптимізму бізнесу надавали і значні успіхи ЗСУ в деокупації Харківщини на початку осені.

Хвиля масштабних ракетних ударів по об'єктах критичної інфраструктури, гуманітарний терор мирних міст дронами-камікадзе та, як наслідок, регулярні відключення електроенергії спровокували певний тимчасовий тренд на зниження бізнес-активності в 4 кварталі минулого року.

Топ-сфери нових бізнесів 2022 року

Найпоширенішими секторами новостворених ФОПів за воєнний час стали:

комп’ютерне програмування (20,9 тисячі). Тобто майже 12% зі всіх новостворених ФОПів зареєструвалися саме у цій категорії;

роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах (6,2%);

вантажний автомобільний транспорт (5%).

Підприємства, що відкривалися протягом 12 місячного воєнного періоду, найчастіше обирали для роботи напрямок неспеціалізованої гуртової торгівлі — 7,7% підприємств зі всіх новостворених.

Також популярними серед компаній-новачків були вирощування зернових, бобових і олійних культур (5,4%) та надання в оренду нерухомого майна (4,1%).

Найпопулярніші регіони для відкриття

Найбільша кількість нововідкритих бізнесів від початку запровадження воєнного стану до 12 лютого 2023 року була зареєстрована у м. Київ: 36% новостворених компаній і 15% ФОПів.

На другому місці — очікувано Львів, ключовий центр тяжіння для вимушених міграційних потоків внутрішньо переміщених осіб та релокованих компаній: 9,2% нових компаній та 8,6% нових ФОПів.

Третє місце за Дніпром — промисловим центром і містом-мільйонником, найближче розташованим до південно-східного фронту всередині України. Місто прийняло значну частину переселенців і надало можливості для перереєстрації бізнесів з нових тимчасово окупованих територій: 7,6% підприємств та 8% ФОПів.