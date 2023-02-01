СБУ оголосила про підозру митникам, які незаконно оформлювали карети швидкої допомоги

Заступнику начальника житомирського митного посту та керівнику відділу митного оформлення повідомили про підозру за імпортування іноземних карет швидкої допомоги без сплати податків. Понад 20 незаконно ввезених автомобілів із повним медичним обладнанням буде передано на потреби ЗСУ. Про це повідомляє пресцентр СБУ в Житомирській області .

"Служба безпеки спільно з ДБР викрила корупційну схему на Житомирській митниці. Механізм полягав у незаконному ввезенні в Україну автомобілів. Протиправна діяльність ділків завдала державному бюджету збитки у понад 20 млн грн. За наявними даними, злочинний механізм налагодили керівники одного із митних постів області. Задокументовано, що вони допомагали імпортувати іноземні "швидкі" без сплати встановлених митних платежів", - йдеться в повідомленні.