Кошти виділяються, щоб допомогти Україні функціонувати та відновлювати інфраструктуру.

Єврокомісія виділила Україні 1,5 млрд євро у межах пакету макрофінансової допомоги. Про це повідомила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у Twitter .

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“Сьогодні ми виплатили ще 1.5 млрд євро, щоб допомогти державі функціонувати та відновлювати інфраструктуру. Буде більше”, - йдеться у дописі.

Глава Єврокомісії засудила російські удари по українській інфраструктурі зберігання та експорту зерна.

“Поки Росія продовжує свою безжальну війну, ми продовжуємо підтримувати Україну”, - наголосила фон дер Ляєн.

I firmly condemn the Russian strikes on Ukrainian grain storage and export infrastructure.



As Russia continues its ruthless war, we continue to support Ukraine.



Today we paid another €1.5 billion, to help keep the state running and repair infrastructure.



More will come. pic.twitter.com/09aVv5mpIh — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 25, 2023

Раніше повідомлялося, що наприкінці минулого року Рада ЄС досягла угоди щодо законодавчого пакету, який дозволить Євросоюзу надати Україні фінансову допомогу на 18 мільярдів євро протягом 2023 року. Кредити в межах цього пакету матимуть 10-річний пільговий період.

Згідно із заявою Ради ЄС, метою є надання короткострокової фінансової допомоги, фінансування невідкладних потреб України, відновлення критично важливої інфраструктури та підтримка сталого післявоєнного відновлення задля руху України до європейської інтеграції.