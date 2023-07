Кошти виділяються, щоб допомогти Україні функціонувати та відновлювати інфраструктуру.

Єврокомісія виділила Україні 1,5 млрд євро у межах пакету макрофінансової допомоги. Про це повідомила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у Twitter .

“Сьогодні ми виплатили ще 1.5 млрд євро, щоб допомогти державі функціонувати та відновлювати інфраструктуру. Буде більше”, - йдеться у дописі.

Глава Єврокомісії засудила російські удари по українській інфраструктурі зберігання та експорту зерна.

“Поки Росія продовжує свою безжальну війну, ми продовжуємо підтримувати Україну”, - наголосила фон дер Ляєн.