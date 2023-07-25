Єврокомісія виділила Україні 1,5 млрд євро у межах пакету макрофінансової допомоги

Раніше повідомлялося, що наприкінці минулого року Рада ЄС досягла угоди щодо законодавчого пакету, який дозволить Євросоюзу надати Україні фінансову допомогу на 18 мільярдів євро протягом 2023 року. Кредити в межах цього пакету матимуть 10-річний пільговий період.
Згідно із заявою Ради ЄС, метою є надання короткострокової фінансової допомоги, фінансування невідкладних потреб України, відновлення критично важливої інфраструктури та підтримка сталого післявоєнного відновлення задля руху України до європейської інтеграції.