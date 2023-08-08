Кабмін збільшить мінімальний розмір допомоги по безробіттю

В Україні планують підвищити мінімальний розмір допомоги з безробіття. Названо нові суми фінансової виплати громадянам, які втратили джерело доходу та розраховують на допомогу від держави.

З 1 січня 2023 року максимальний розмір виплати з безробіття становить 6700 грн – це розмір мінімальної зарплати. Раніше він дорівнював 150% "мінімалки". Розмір мінімальної допомоги з безробіття зменшили з 1800 до 1000 грн.

У 2021 році рівень інфляції становив 10%, а 2022 року – 26,6%. Запропоновано змінити суми виплат безробітним. Вказано, що у період військового стану вони мають зрости з 31 липня з 1000 до 1500 грн для осіб без страхового стажу та тих, які протягом останнього року працювали не менше ніж сім місяців.

Проект постанови опублікували для обговорення на сайті Федерації профспілок України (ФПУ). Підвищення мінімального розміру допомоги по безробіттю буде проведено за рахунок, передбачених на такі цілі у бюджеті Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України.

Середньомісячна чисельність зареєстрованих безробітних, які отримують мінімальну допомогу з безробіття, становить 38,7 тисячі осіб. Витрати на підвищення мінімального розміру допомоги з безробіття до кінця 2023 року становитимуть близько 111 млн грн.

Нагадаємо, що в червні кількість офіційно зареєстрованих безробітних за рік знизилася з 316,4 до 113,4 тисячі, більшість із них (80,7 тисячі) - жінки. Кількість безробітних, які отримують допомогу, за рік упала з 264,9 до 47 тисяч осіб.

Як відомо, максимальна тривалість виплат з безробіття під час війни – 90 днів.

Раніше повідомлялося, що в Україні буде проведено масову перевірку виплат безробітним.

Також стало відомо, що деякі українці можуть щомісяця отримувати до 10 000 грн допомоги з безробіття.