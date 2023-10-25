Україна отримала €1,5 млрд макрофінансової допомоги від ЄС

Загалом бюджетна підтримка від ЄС у 2023 році вже склала €15 млрд.

Європейський Союз виділив Україні черговий транш макрофінансової допомоги в розмірі €1,5 млрд, повідомив у Telegram прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує ZN.ua.

Україна отримала €1,5 млрд макрофінансової допомоги від ЄС
© EPA-EFE/OLIVIER HOSLET

"Україна отримала від Європейського Союзу дев’ятий транш макрофінансової допомоги в розмірі €1,5 млрд. Загалом бюджетна підтримка ЄС у 2023 році вже становить €15 млрд — це один із найважливіших факторів, який допомагає Україні бути економічно сильною та стійкою", - поінформував прем'єр.

Він додав, що уряд зараз спільно з Єврокомісією працює над новою довгостроковою програмою Ukraine Facility загальним об'ємом €50 млрд, наступного року Україна розраховує отримати з цих коштів €18 млрд. Шмигаль подякував європейським партнерам за непохитну солідарність з Україною.

Нагадаємо, Рада ЄС торік затвердила законодавчий пакет, який передбачав надання Україні впродовж 2023 року фінансової допомоги у розмірі 18 мільярдів євро.


Ірина Мамчур, ZN.ua





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