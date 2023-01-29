Для швидкого відновлення інфраструктури, енергетики та житла треба 17 млрд дол – Шмигаль

Загалом цього року треба профінансувати 28 млрд доларів дефіциту бюджету, інформує ZN.ua.

Для швидкого відновлення інфраструктури, енергетики та житла треба 17 млрд дол – Шмигаль
© Офіс президента

Для швидкого відновлення енергетики, гуманітарного розмінування, відбудови житла, критичної та соціальної інфраструктури цього року Україні потрібно 17 млрд доларів. Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

«Власне, питання швидкої відбудови енергосистеми стало одним із ключових на вчорашньому засіданні у форматі «фінансового Рамштайну». Нам цьогоріч потрібно профінансувати величезний дефіцит бюджету в розмірі близько 38 млрд доларів. Ще 17 млрд доларів цього року необхідно для швидкого відновлення енергетики, гуманітарного розмінування, відбудови житла, критичної та соціальної інфраструктури», – процитували Шмигаля на сайті уряду.

Прем’єр додав, що в рамках «фінансового Рамштайну» Україна збирає ключових фінансових донорів України, аби вся підтримка була системною, ефективною та прозорою.





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