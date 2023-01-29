Для швидкого відновлення інфраструктури, енергетики та житла треба 17 млрд дол – Шмигаль
Загалом цього року треба профінансувати 28 млрд доларів дефіциту бюджету, інформує
Для швидкого відновлення енергетики, гуманітарного розмінування, відбудови житла, критичної та соціальної інфраструктури цього року Україні потрібно 17 млрд доларів. Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.
«Власне, питання швидкої відбудови енергосистеми стало одним із ключових на вчорашньому засіданні у форматі «фінансового Рамштайну». Нам цьогоріч потрібно профінансувати величезний дефіцит бюджету в розмірі близько 38 млрд доларів. Ще 17 млрд доларів цього року необхідно для швидкого відновлення енергетики, гуманітарного розмінування, відбудови житла, критичної та соціальної інфраструктури», –
Прем’єр додав, що в рамках «фінансового Рамштайну» Україна збирає ключових фінансових донорів України, аби вся підтримка була системною, ефективною та прозорою.