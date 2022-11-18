СБУ закрило онлайн-казино, яке "піднімало" економіку Росії

Росіяни отримали майже 3 мільярди гривень.

СБУ закрило онлайн-казино, яке
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Служба безпеки України ліквідувала незаконне онлайн-казино, за рахунок якого росіяни заробити та відправити до Росії близько 3 млрд грн. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зазначається, що до злочинної організації входили громадяни України та РФ, але на чолі стояли саме росіяни.

Частиною роботи українців було: пошук офісів та обслуговуючого персоналу, рекламна підтримка, авторизація клієнтів віртуального казино, моніторинг платежів та налагодження інфраструктури, необхідну для роботи азартних ігор в Інтернеті, інформує ZN.ua.

Наразі співробітники СБУ повністю заблокували відповідні вебресурси, а також унеможливили доступ зловмисників до платіжних систем.

За матеріалами кібердепартаменту СБУ, десятьом організаторам і учасникам угруповання, серед яких п’ять громадян України і п’ять РФ, повідомлено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 1, ч. 2 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній);
  • ч. 2 ст. 203-2 (незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей);
  • ч. 1, ч. 2 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).

Триває досудове розслідування для встановлення і притягнення до відповідальності всіх учасників злочинної організації.


Олена Середа, ZN.ua





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