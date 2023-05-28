В Україні очікується дефіцит фруктів, але цього року будуть власні кавуни

До того ж є надія, що до кінця літа вдасться звільнити від ворога всі окуповані регіони.

Холодна і дощова весна вплинула на врожай фруктів цього року, він буде нижчим, ніж очікувалося. Про це розповіли аналітики проекту EastFruit, інформує ZN.ua.

Особливо мізерним очікується врожай кісточкових плодів. Зокрема, майже немає ранньої черешні. До того ж, основні регіони її вирощування зараз перебувають у тимчасовій окупації. Окрім того, цьогоріч в Україні майже не буде абрикосів. Вони також не зав'язалися через дощі.

Не найкраща ситуація і з полуницею. Заморозки на ґрунті, які припали на кілька днів на початку травня, також завдали удару по цій культурі. У результаті, збір вітчизняної ягоди розпочали на кілька тижнів пізніше, і врожай збіднів на 20-30%.

Трохи кращі справи з яблуками та грушами. Хоча й на них позначилися травневі заморозки. Тому врожай насіннєвих плодів також буде нижчим, ніж очікувалося, і низьких цін на яблука цього року, очевидно, не буде.

А ось на сливи поки що прогнози непогані. Якщо не станеться ще якихось природних катаклізмів, то цього року має бути непоганий урожай слив.

Щодо цін на кавуни, то у 2023 році вони мають бути нижчими, ніж у 2022.

Незважаючи на те, що частина Херсонської області все ще залишається під окупантами, цьогоріч українські фермери посадили більше кавунів в інших регіонах. Зокрема, акцент змістився на Одеську область, яка почала вирощувати більше баштанних культур. До того ж є надія, що до кінця літа вдасться звільнити від ворога всі окуповані регіони, і на ринок, нарешті, підуть і знамениті херсонські кавуни.

Дефіцит вітчизняних фруктів компенсують за рахунок імпорту. Однак ціни на фрукти, особливо ранні, в Україні не будуть низькими.


Лія Ільченко, ZN.ua





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