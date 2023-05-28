В Україні очікується дефіцит фруктів, але цього року будуть власні кавуни

До того ж є надія, що до кінця літа вдасться звільнити від ворога всі окуповані регіони.

Холодна і дощова весна вплинула на врожай фруктів цього року, він буде нижчим, ніж очікувалося. Про це розповіли аналітики проекту EastFruit , інформує ZN.ua .

Особливо мізерним очікується врожай кісточкових плодів. Зокрема, майже немає ранньої черешні. До того ж, основні регіони її вирощування зараз перебувають у тимчасовій окупації. Окрім того, цьогоріч в Україні майже не буде абрикосів. Вони також не зав'язалися через дощі.

Не найкраща ситуація і з полуницею. Заморозки на ґрунті, які припали на кілька днів на початку травня, також завдали удару по цій культурі. У результаті, збір вітчизняної ягоди розпочали на кілька тижнів пізніше, і врожай збіднів на 20-30%.

Трохи кращі справи з яблуками та грушами. Хоча й на них позначилися травневі заморозки. Тому врожай насіннєвих плодів також буде нижчим, ніж очікувалося, і низьких цін на яблука цього року, очевидно, не буде.

А ось на сливи поки що прогнози непогані. Якщо не станеться ще якихось природних катаклізмів, то цього року має бути непоганий урожай слив.

Щодо цін на кавуни, то у 2023 році вони мають бути нижчими, ніж у 2022.

Незважаючи на те, що частина Херсонської області все ще залишається під окупантами, цьогоріч українські фермери посадили більше кавунів в інших регіонах. Зокрема, акцент змістився на Одеську область, яка почала вирощувати більше баштанних культур. До того ж є надія, що до кінця літа вдасться звільнити від ворога всі окуповані регіони, і на ринок, нарешті, підуть і знамениті херсонські кавуни.

Дефіцит вітчизняних фруктів компенсують за рахунок імпорту. Однак ціни на фрукти, особливо ранні, в Україні не будуть низькими.