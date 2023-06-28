З 1 липня препарати в рамках програми «Доступні ліки» будуть продаватися по-інакшому

Буде потрібен електронний рецепт.

Починаючи з 1 липня лікарські засоби, які входять до програми “Доступні ліки”, будуть відпускатися в аптеках лише за електронним рецептом. Про це повідомляє Держлікслужба, інформує ZN.ua.

З 1 липня препарати в рамках програми «Доступні ліки» будуть продаватися по-інакшому
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Таку норму щодо відпуску ліків за електронним рецептом застосовуватимуть на всій території України, винятком є прифронтові території.

“Починаючи з 1 липня норма, згідно з якою “доступні ліки” відпускатимуться лише за електронним рецептом, повертається. Паперовий рецепт в рамках програми “Доступні ліки” продовжить діяти лише на тимчасово окупованих, прифронтових територіях і територіях, де ведуться активні бойові дії”, – йдеться в повідомленні.

Водночас наголошується, що на всій території України на прохання пацієнта лікар зможе додатково роздрукувати інформаційну довідку, в якій міститиметься інформація про рецепт.

Раніше в Міністерстві охорони здоров'я розповіли, де і як можна отримати електронний рецепт на ліки.


Олена Середа, ZN.ua





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З 1 липня препарати в рамках програми «Доступні ліки» будуть продаватися по-інакшомуЗ 1 липня препарати в рамках програми «Доступні ліки» будуть продаватися по-інакшому
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