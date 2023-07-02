Укрпошта підвищить тарифи з 1 липня

Укрпошта з 1 липня підвищить тарифи на відправку посилок. Йдеться про відправлення як всередині країни, так і за кордон. Про це повідомили у прес-службі поштового оператора.

Укрпошта підвищить тарифи з 1 липня: скільки коштуватиме відправка посилок

Згідно з новими тарифами, вартість доставки відправлень "Укрпошта Експрес" збільшиться в середньому на 10 грн для пересилання в межах однієї області та на 8 грн для пересилання в межах усієї країни.

Також з 1 липня подорожчає вартість послуг "Укрпошта Стандарт" у середньому на 7 грн на доставку по Україні, і на 10 грн в межах окремої області. Якщо раніше вартість доставки відправлення вагою до 1 кг у межах України становила, наприклад, 35 грн, то після перегляду тарифів вона збільшиться до 42 грн. А доставка посилки вагою від 5 до 10 кг тепер коштуватиме відправникам 70 грн, у порівнянні з попередніми 60 грн.

Укрпошта підвищить тарифи з 1 липня: скільки коштуватиме відправка посилок

Крім того, вартість послуги "Укрпошта Документи" та вартість кур'єрського забору або доставки подорожчає на 5 гривень. Доставка "дрібних рекомендованих пакетів" та доставка посилок до 7 країн Близького Сходу, зокрема Алжир, Афганістан, Катар, Кувейт, Оман, Саудівську Аравію та Туніс також зросте з 1 липня. У середньому нові міжнародні тарифи Укрпошти будуть дорожчими на 10%.

Навіть після підвищення тарифів в Укрпошті наголосили, що ціни на їхні послуги залишаться нижчими у порівнянні з конкурентами на 20-30%.

Раніше повідомлялося, що Нова пошта знизила тарифи на відправку посилок до США.


Лобанова Єлизавета, Тудей





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