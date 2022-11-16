Укренерго: Наступні декілька днів для енергетики будуть важкими

Наступні декілька дні будуть важкими: наближається похолодання і споживання електроенергії зростатиме, відповідно навантаження на мережі теж. Про це повідомив голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький.

Укренерго: Наступні декілька днів для енергетики будуть важкими
Фото: epravda.com.ua

За його словами, найбільш складна ситуація на заході Україні, а також у центральному і північно-східних регіонах. Для стабілізації енергосистеми Укренерго було застосовано аварійні графіки відключень, що дозволило запобігти повному знеструмленню країни.

Енергетики відразу приступили до відновлення живлення споживачів та пошкоджених мереж та електростанцій.

«Ми працюватимемо цілодобово, щоб повернути світло, яке намагаються у нас відібрати рашисти», — додав Кудрицький.

«Водночас, наступні декілька дні будуть важкими: наближається похолодання і споживання електроенергії зростатиме, відповідно навантаження на мережі теж. Тому, просимо з розумінням ставитися до відключень, які будуть впроваджуватися в міру потреби, а також не полишати звичку економно використовувати електроенергію», — наголосив очільник Укренерго.

Він підкреслив, що компанія має план реагування на різні ситуації, зокрема й найгірші. Водночас за його словами, українцям треба бути готовими до значних перерв в енергопостачанні та мати необхідний запас води, заряджені пристрої та павербанки.





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