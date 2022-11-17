Податки в Україні будуть такими, як у Євросоюзі: Гетьманцев повідомив про виведення економіки з тіні

У мирний час основним джерелом надходжень до бюджету є податки. Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що в Україні планують зробити їх такими ж, як у Євросоюзі. Він нагадав, що українці, які під час війни продовжують працювати, мають робити обов'язкові відрахування державі.

Експерт повідомив, що влада перебуває в парадигмі імплементації законодавства Євросоюзу до законодавства України. Гетманцев зазначив, що в державі є мінімуми та ліміти податкових ставок, а також чітка модель податкової системи загалом.

"Ми наполягатимемо на тому, щоб наші ставки податкові були мінімальними в ЄС. Але все одно в межах прийнятих директивами ЄС. Ми від цього нікуди не подінемось", - зазначив фахівець.

Депутат ВРУ наголосив, що він із колегами наполягатиме на певних перехідних періодах. При цьому не планується замінювати європейський податок на прибуток підприємств будь-яким іншим "винаходом". Він висловив сподівання, що з податковою фантастикою та експериментами у цій сфері покінчено.

Данило Гетманцев додав, що тіньовий сектор економіки збільшився під час війни. Влада продумує, як усунити його. Таку мету поставив президент Володимир Зеленський.

"Він зазначив, що у нас люди діляться на тих, хто воює і тих, хто забезпечує воюючих. Тил та фронт. І ніхто не має права не сплачувати податки", - нагадав представник ВРУ.

Гетманцев назвав цифри виконання прибуткової частини бюджету. Виявляється, йдеться про збільшення надходжень за 10 місяців аж на 18% порівняно з минулим довоєнним роком. Він нагадав, що третя українська економіка не працює, а мільйони співгромадян залишили країну.

"Ви уявляєте, скільки крали? Бізнес десь ухилявся від оподаткування. У мирний час, на жаль, цьому сприяла податкова. Але ті заходи, які ми вжили, щоб цього не повторювалося, призвели до певних чітких результатів: детінізації", - цитує Гетманцева "24 канал".

Раніше повідомлялося, що з 2023 року власники землі зобов'яжуть сплачувати новий податок.