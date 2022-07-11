За последние семь недель еврооблигации Украины упали в цене почти вдвое

Украинские еврооблигации дешевеют уже семь недель подряд, когда продолжаются тяжелые бои с роSSийскими оккупантами на Донбассе: на прошлой неделе они упали в цене в среднем сразу на 16,3%, или на 4,6 процентного пункта (п.п). Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на Bloomberg.

За последние семь недель еврооблигации Украины упали в цене почти вдвое
Фото: liga.net

По данным Bloomberg, среди долларовых еврооблигаций наименьше снизились котировки ценных бумаг с погашением в сентябре этого и следующего года — на 12?11,6%.

Теперь они котируются соответственно по 47,8% и 29,4% от номинала, однако из-за близости срока погашения ставка по евробондам-2022 подскочила до 772,4% годовых по сравнению с 537,1% годовых неделей ранее, а по евробондам-2023 — до 161,2% из 139,1%.

Остальные еврооблигации Украины котируются в диапазоне от 22,5% до 20,9% от номинала.

В результате ставка по еврооблигациям с погашением в сентябре 2024 года выросла до 107,4%, в 2025 году — до 77,4%, в 2026 году — до 60,5% и в 2027 году — до 52,7% годовых.

Доходность «длинных» облигаций с погашением в 2029 году выросла до 44%, в 2032?33 годах — до 38,7?37,9% годовых.

Облигации в евро с погашением в 2026 году котировались с доходностью 65,5%, в 2030 году — 35,6% годовых, что соответственно на 8,1 п.п. и 4,9 п.п. выше показателей конца позапрошлой недели.

Цена ВВП-варрантов, которая еще в начале июня была близка к максимуму с начала войны — 38,8% от номинала (по сравнению с 60% до войны), эту неделю завершила на уровне 25,6%.

В общей сложности за последние семь недели украинские еврооблигации упали в цене почти вдвое — на 45%, тогда как ВВП-варранты — на треть.





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