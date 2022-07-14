За первое полугодие Приватбанк получил вдвое меньше прибыли, чем за аналогичный период 2021 года

Приватбанк завершил первое полугодие с прибылью 6,3 млрд грн (что почти вдвое меньше финрезультата за аналогичный период 2021 года 11,6 млрд грн). Об этом говорится в сообщении банка.

Финрезультаты в условиях войны

За период войны объем недополученных доходов от банковской деятельности, прежде всего доходов от комиссионных операций и процентных доходов по кредитам, оценивается на уровне 5,5 млрд грн.

Финансовое состояние большинства клиентов и их возможности обслуживать свои обязательства в свою очередь обуславливает повышенные кредитные риски и необходимость формирования резервов под них.

Несмотря на значительные резервы под кредитные риски (6,9 млрд грн за 6 месяцев 2022 года), уровень проблемных кредитов еще не до конца определен как на уровне банка, так и на уровне всей банковской системы Украины.

Кредитный портфель

За первое полугодие 2022 года кредитный портфель банка (без кредитов, связанных с прошлыми владельцами) увеличился на 16% (стоимость гросс).

«Мы поддерживаем экономику как за счет развития программ кредитования сельхозпроизводителей и критически важного для Украины бизнеса — на 9,1 млрд грн, так и увеличения кредитования физических лиц на 3,5 млрд грн. Банк готов поддержать клиентов при выходе из кредитных каникул, разработав программы реструктуризации как для массового сегмента, так и для корпоративных клиентов», — говорится в сообщении банка.

С начала года Приватбанк увеличил объемы средств клиентов на 61 млрд грн, или 19%.

На фоне военных действий срочные депозиты имеют тенденцию к уменьшению (-12,6%), а остатки на текущих счетах клиентов выросли на 34%, или на 73,8 млрд грн.