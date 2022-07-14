Инфляция в США обновила максимум за последние 40 лет

Потребительские цены (индекс CPI) в США в июне выросли на 9,1% в годовом измерении, показали данным Минтруда страны.

Инфляция ускорилась

Инфляция ускорилась по сравнению 8,6% в мае и обновила максимум за последние 40 лет.

Аналитики в среднем ожидали повышения на 8,8%, свидетельствуют результаты опросов Trading Economics, MarketWatch и Bloomberg.

Индекс потребительских цен по всем группам товаров вырос на 9,1% в июне в годовом измерении, что является самым большим показателем с ноября 1981 года. Базовая инфляция, не учитывающая влияние краткосрочных изменений цены на продукты питания и энергетики, выросла на 5,9%.

Быстрее всего росли цены на энергетику: индекс вырос на 41,6%, или больше всего с 1980 года. Продовольствие подорожало на 10,4% за последний год — быстрее всего с 1981 года.

В месячном измерении инфляция в США выросла на 1,3%, также из-за стоимости энергоносителей и продовольствия. Такие результаты превысили прогнозы экономистов, ожидавших, что инфляция в США достигнет 8,8% в июне.

Предыстория

В марте годовая инфляция в США ускорилась до 8,5% с 7,9% в феврале — рост цен обновил рекорд с января 1982 года. По сравнению с февралем цены в марте выросли на 1,2% — самый быстрый скачок с сентября 2005 года. В феврале месячная инфляция составила 0,8%.