Инфляция в США обновила максимум за последние 40 лет
Потребительские цены (индекс CPI) в США в июне выросли на 9,1% в годовом измерении, показали данным Минтруда страны.
Инфляция ускорилась
Инфляция ускорилась по сравнению 8,6% в мае и обновила максимум за последние 40 лет.
Аналитики в среднем ожидали повышения на 8,8%, свидетельствуют результаты опросов Trading Economics, MarketWatch и Bloomberg.
Индекс потребительских цен по всем группам товаров вырос на 9,1% в июне в годовом измерении, что является самым большим показателем с ноября 1981 года. Базовая инфляция, не учитывающая влияние краткосрочных изменений цены на продукты питания и энергетики, выросла на 5,9%.
Быстрее всего росли цены на энергетику: индекс вырос на 41,6%, или больше всего с 1980 года. Продовольствие подорожало на 10,4% за последний год — быстрее всего с 1981 года.
В месячном измерении инфляция в США выросла на 1,3%, также из-за стоимости энергоносителей и продовольствия. Такие результаты превысили прогнозы экономистов, ожидавших, что инфляция в США достигнет 8,8% в июне.
Предыстория
В марте годовая инфляция в США ускорилась до 8,5% с 7,9% в феврале — рост цен обновил рекорд с января 1982 года. По сравнению с февралем цены в марте выросли на 1,2% — самый быстрый скачок с сентября 2005 года. В феврале месячная инфляция составила 0,8%.
В рамках борьбы с рекордным ростом цен, Федеральная резервная система США 4 мая повысила ключевую процентную ставку на 50 базисных пунктов — с 0,25?0,5% до 0,75?1% годовых. Глава центробанка Джером Пауэлл заявил, что инфляция растет слишком быстро, но добавил, что не планирует поднимать ставку более чем на 0,5 п.п. за раз.