Інфляція у Британії сповільнилася після 41-річного максимуму

Інфляція у Британії в листопаді знизилася до 10,7% після того, як у жовтні сягнула рекорду за 41 рік в 11,1%. Про це повідомляє Офіс національної статистики Британії, пише Reuters.

Інфляція у Британії сповільнилася після 41-річного максимуму
Фото: pixabay.com

Найбільший внесок у зниження річних показників інфляції у жовтні-листопаді 2022 року зробили ціни на транспорт, зокрема на моторне паливо, а найбільший внесок у підвищення — зростання цін у закладах харчування.

Базовий індекс споживчих цін, який не включає короткострокові різкі зміни цін на енергоносії, продукти харчування, алкоголь і тютюн знизився до 6,3% в листопаді в порівнянні з жовтневим показником в 6,5%.

Економісти, опитані Reuters, прогнозували, що рівень інфляції споживчих цін знизиться меншими темпами — до 10,9%. Минулого місяця інфляція в США і єврозоні також знизилася сильніше, ніж очікувалося, що породило надії на те, що поточна хвиля інфляції могла пройти свій пік.

Банк Англії бореться з інфляцією, яка значно перевищує цільовий показник в 2%, і рішуче підвищував відсоткові ставки протягом останнього року. Економісти очікують, що в четвер, 15 грудня, регулятор знову підвищить ставки до 3,5% з 3%.

Минулого місяця Банк Англії прогнозував, що Британія прямує до тривалої рецесії, а інфляція не повернеться до цільового рівня до початку 2024 року.





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