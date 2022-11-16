Інфляція у Британії досягла 41-річного максимуму

Зростання рахунків за електроенергію для домашніх господарств та ціни на продукти харчування підштовхнули британську інфляцію до 41-річного максимуму. Про це повідомляє Reuters з посиланням на дані Управління національної статистики Британії (ONS).

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Споживчі ціни зросли на 11,1% за 12 місяців до жовтня, що є максимальним показником з жовтня 1981 року та великим стрибком із 10,1% у вересні.

Економісти, опитані Reuters, прогнозували зростання інфляції до 10,7%.

За даними ONS, інфляція зросла б приблизно до 13,8% у жовтні, якби уряд не втрутився, щоб обмежити вартість рахунків за електроенергію для домашніх господарств у середньому до 2 фунтів стерлінгів ($2 960) на рік.

Ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зростали найшвидшими темпами з 1977 року, що найбільше вдарило по найбідніших верствах населення.

У відповідь на ці дані міністр фінансів Джеремі Хант, який має подати новий бюджет у четвер, сказав, що для боротьби зі зростанням цін потрібні «жорсткі, але необхідні» рішення.

«Наш обов'язок — допомогти Банку Англії в його місії щодо повернення інфляції до цільового рівня, відповідально ставлячись до фінансів країни», — підкреслив Хант.

В ONS заявили, що домогосподарства з низьким рівнем доходу стикаються з більшим ударом від інфляції, ніж багаті, оскільки енергія та продукти харчування займають більшу частку їх витрат.