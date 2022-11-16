Інфляція у Британії досягла 41-річного максимуму

Зростання рахунків за електроенергію для домашніх господарств та ціни на продукти харчування підштовхнули британську інфляцію до 41-річного максимуму. Про це повідомляє Reuters з посиланням на дані Управління національної статистики Британії (ONS).

Інфляція у Британії досягла 41-річного максимуму
Фото: pixabay.com

Деталі

Споживчі ціни зросли на 11,1% за 12 місяців до жовтня, що є максимальним показником з жовтня 1981 року та великим стрибком із 10,1% у вересні.

Економісти, опитані Reuters, прогнозували зростання інфляції до 10,7%.

За даними ONS, інфляція зросла б приблизно до 13,8% у жовтні, якби уряд не втрутився, щоб обмежити вартість рахунків за електроенергію для домашніх господарств у середньому до 2 фунтів стерлінгів ($2 960) на рік.

Ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зростали найшвидшими темпами з 1977 року, що найбільше вдарило по найбідніших верствах населення.

У відповідь на ці дані міністр фінансів Джеремі Хант, який має подати новий бюджет у четвер, сказав, що для боротьби зі зростанням цін потрібні «жорсткі, але необхідні» рішення.

«Наш обов'язок — допомогти Банку Англії в його місії щодо повернення інфляції до цільового рівня, відповідально ставлячись до фінансів країни», — підкреслив Хант.

В ONS заявили, що домогосподарства з низьким рівнем доходу стикаються з більшим ударом від інфляції, ніж багаті, оскільки енергія та продукти харчування займають більшу частку їх витрат.





Интересные новости
Ціни на квартири в Україні різко зросли на тлі війниЦіни на квартири в Україні різко зросли на тлі війни
Ціни впадуть: де та як зміниться вартість вторинної нерухомості в УкраїніЦіни впадуть: де та як зміниться вартість вторинної нерухомості в Україні
Литва зібрала $250 тисяч на морський дрон для УкраїниЛитва зібрала $250 тисяч на морський дрон для України
Перевірка Одеської митниці завершилась: виявили товарів на 1,5 млрд грнПеревірка Одеської митниці завершилась: виявили товарів на 1,5 млрд грн
Обмін валюти в Україні ускладнитьсяОбмін валюти в Україні ускладниться
Блок рекламы


Похожие новости
Інфляція у Німеччині оновила історичний рекордІнфляція у Німеччині оновила історичний рекорд
Держстат повідомив, наскільки в Україні зросла інфляціяДержстат повідомив, наскільки в Україні зросла інфляція
Світова інфляція наближається до свого піку — МВФСвітова інфляція наближається до свого піку — МВФ
Інфляція в Україні: експерт спрогнозував зростання цін до кінця рокуІнфляція в Україні: експерт спрогнозував зростання цін до кінця року
Інфляція в Туреччині перевищила 85,5%. Вперше за 24 рокиІнфляція в Туреччині перевищила 85,5%. Вперше за 24 роки
Податки повертаються. Прем'єр Британії скасувала оголошене у вересні зниженняПодатки повертаються. Прем'єр Британії скасувала оголошене у вересні зниження
Інфляція в Україні пришвидшилася: НБУ оцінили зростання цін та назвали причиниІнфляція в Україні пришвидшилася: НБУ оцінили зростання цін та назвали причини
Курс валют та інфляція в Україні: в НБУ розкрили реальну ситуацію, що потрібно знати українцямКурс валют та інфляція в Україні: в НБУ розкрили реальну ситуацію, що потрібно знати українцям
Різке зниження податків у Великій Британії: ринок разом з курсом національної валюти стрімко падаютьРізке зниження податків у Великій Британії: ринок разом з курсом національної валюти стрімко падають
Виплати на житло у Великій Британії для українських біженців припинятьВиплати на житло у Великій Британії для українських біженців припинять
Последние новости
Подгружаем последние новости