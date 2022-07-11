Рада приняла закон, увеличивающий почти на 81 млрд грн расходы госбюджета

Верховная Рада увеличила расходную часть Государственного бюджета на 80,9 млрд грн. Также увеличен предельный дефицит бюджета и объем госдолга. Об этом сообщается на официальном портале Рады.

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Куда пойдут деньги

на социальную поддержку населения (73,8 млрд грн),

предоставление ежемесячного адресного пособия внутренне перемещенным лицам для покрытия расходов на проживание (32,4 млрд грн);

трансферты Пенсионного фонда (32,3 млрд грн);

выплату некоторых видов пособий, компенсаций, денежного довольствия и оплата услуг отдельным категориям населению (5,8 млрд грн);

выплату льгот и жилищных субсидий гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг (3,3 млрд грн);

обеспечение функционирования Фонда развития предпринимательства (4 млрд грн);

восстановление объектов критической инфраструктуры в рамках совместного с МБРР проекта «Проект развития городской инфраструктуры — 2» (1,7 млрд грн);

поддержку фермерских хозяйств и других сельхозпроизводителей (1,5 млрд грн).

Для покрытия указанных дополнительных расходов увеличены государственные заимствования на 79,4 млрд грн (с соответствующим увеличением предельных объемов государственного долга и дефицита государственного бюджета) и поступления помощи, предоставленной Европейским Союзом, на 1,5 млрд. грн.

Напомним

Совокупный государственный (прямой и гарантированный) долг Украины в мае увеличился на 3,6% или на $3,72 млрд до $101,44 млрд по сравнению с предыдущим месяцем.