Рада приняла закон, увеличивающий почти на 81 млрд грн расходы госбюджета

Верховная Рада увеличила расходную часть Государственного бюджета на 80,9 млрд грн. Также увеличен предельный дефицит бюджета и объем госдолга. Об этом сообщается на официальном портале Рады.

Рада приняла закон, увеличивающий почти на 81 млрд грн расходы госбюджета
Фото: focus.ua

Куда пойдут деньги

  • на социальную поддержку населения (73,8 млрд грн),
  • предоставление ежемесячного адресного пособия внутренне перемещенным лицам для покрытия расходов на проживание (32,4 млрд грн);
  • трансферты Пенсионного фонда (32,3 млрд грн);
  • выплату некоторых видов пособий, компенсаций, денежного довольствия и оплата услуг отдельным категориям населению (5,8 млрд грн);
  • выплату льгот и жилищных субсидий гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг (3,3 млрд грн);
  • обеспечение функционирования Фонда развития предпринимательства (4 млрд грн);
  • восстановление объектов критической инфраструктуры в рамках совместного с МБРР проекта «Проект развития городской инфраструктуры — 2» (1,7 млрд грн);
  • поддержку фермерских хозяйств и других сельхозпроизводителей (1,5 млрд грн).

Для покрытия указанных дополнительных расходов увеличены государственные заимствования на 79,4 млрд грн (с соответствующим увеличением предельных объемов государственного долга и дефицита государственного бюджета) и поступления помощи, предоставленной Европейским Союзом, на 1,5 млрд. грн.

Напомним

Совокупный государственный (прямой и гарантированный) долг Украины в мае увеличился на 3,6% или на $3,72 млрд до $101,44 млрд по сравнению с предыдущим месяцем.





Интересные новости
Ціни на квартири в Україні впадуть: коли чекати на знижки на ринку житлаЦіни на квартири в Україні впадуть: коли чекати на знижки на ринку житла
Новобудови подорожчали в Україні: де найвищі ціни на квартириНовобудови подорожчали в Україні: де найвищі ціни на квартири
Безробітних буде залучено до суспільно корисних робіт: що буде з тими, хто відмовитьсяБезробітних буде залучено до суспільно корисних робіт: що буде з тими, хто відмовиться
Оренда квартир подорожчала в Україні: ціни повертаються на довоєнний рівеньОренда квартир подорожчала в Україні: ціни повертаються на довоєнний рівень
Примусове стягнення боргів з українців заборонять: хто може не боятись колекторівПримусове стягнення боргів з українців заборонять: хто може не боятись колекторів
Блок рекламы


Похожие новости
За последние семь недель еврооблигации Украины упали в цене почти вдвоеЗа последние семь недель еврооблигации Украины упали в цене почти вдвое
Украина получит $1,7 млрд безвозвратной помощиУкраина получит $1,7 млрд безвозвратной помощи
Рада приняла закон о приостановлении и списании выплат по кредитам на уничтоженное жилье и автоРада приняла закон о приостановлении и списании выплат по кредитам на уничтоженное жилье и авто
На Вінниччині правоохоронці заарештували активи російського косметичного магната на 2 млрд грнНа Вінниччині правоохоронці заарештували активи російського косметичного магната на 2 млрд грн
Німеччина блокує допомогу ЄС Україні: Берлін заморозив 9 млрд євро – ЗМІНімеччина блокує допомогу ЄС Україні: Берлін заморозив 9 млрд євро – ЗМІ
Україна отримає $1,7 млрд гранту від міжнародних організаційУкраїна отримає $1,7 млрд гранту від міжнародних організацій
У Кіровоградській області суд арештував активи РФ на 5,9 млрд гривеньУ Кіровоградській області суд арештував активи РФ на 5,9 млрд гривень
Податки на зарплату: Рада скоротила відрахування для деяких українцівПодатки на зарплату: Рада скоротила відрахування для деяких українців
Бюджетні органи Єврокомісії блокують кредит для України у розмірі €1,5 млрд — BloombergБюджетні органи Єврокомісії блокують кредит для України у розмірі €1,5 млрд — Bloomberg
Європарламент схвалив виділення Україні додаткових 1 млрд євроЄвропарламент схвалив виділення Україні додаткових 1 млрд євро
Последние новости
Подгружаем последние новости