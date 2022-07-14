Билл Гейтс отдает почти все свое состояние на благотворительность

Американский бизнес-магнат, соучредитель компании Microsoft Билл Гейтс объявил, что жертвует своему фонду $20 млрд. Об этом сообщает пресс-служба фонда, отметив, что это «почти все» состояние бизнесмена.

Фото: forbes.ua

Фонд Гейтса планирует увеличить свой годовой бюджет на 50% против допандемического уровня почти с $6 млрд до $9 млрд до 2026 года.

В фонде говорят, что будут работать «с тем, чтобы инновационные решения — в области здравоохранения, гендерного равенства, сельского хозяйства, финансовой доступности и образования — достигали наибольшего количества людей в кратчайшие сроки».

«Несколько крупных глобальных неудач, произошедших за последние несколько лет, смутили многих людей и заставили их задуматься над тем, будет ли мир продолжать ухудшаться. Пандемия и вторжение в Украину — всего два примера. Эти неудачи причиняют значительные страдания», — написал Гейтс в своем блоге.

Он считает, что большие кризисы «требуют от нас больше делать».

«Я надеюсь, что жертвуя больше, мы сможем смягчить некоторые страдания, с которыми люди сталкиваются сейчас, и помочь осуществить видение фонда, чтобы дать каждому человеку шанс жить здоровой продуктивной жизнью», — написал Гейтс.