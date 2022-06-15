Состояние 500 самых богатых людей мира с начала года упало на $1,4 триллиона

Состояние 500 самых богатых людей мира с начала текущего года упало на $1,4 трлн на фоне беспорядков на финансовых рынках из-за инфляционного давления и повышения ключевых ставок крупнейшими центробанками. Только 13 июня их состояние сократилось на $206 млрд. Об этом говорится в данных Bloomberg Billionaires Index, передает «Интерфакс-Украина».

Состояние 500 самых богатых людей мира с начала года упало на $1,4 триллиона
Фото: news.finance.ua

Отмечается, что такая динамика резко контрастирует с прошлым годом, когда численность наиболее богатых людей в мире увеличилась на 8% по сравнению с 2020 годом параллельно с активным ростом на финансовых рынках, следует из доклада Capgemini World Wealth.

В странах Северной Америки количество богатейших людей возросло на 13%, тогда как в Азии темпы роста составили всего 4,2%, отставая от Европы и Северной Америки.

Азиатские страны лидировали по темпам прироста числа самых богатых людей за последнее десятилетие. Среди причин такой тенденции аналитики Capgemini World Wealth назвали усиление регуляторной политики Пекина в сфере ИТ и снижение активности на рынке недвижимости Китая.

В то же время США, Япония, Китай и Германия сохранили за собой позиции стран, где проживает больше всего богатых людей — почти 64% мирового показателя.

Кроме того, эксперты также отметили, что состояние самых богатых людей, чьи инвестируемые активы оцениваются в более чем $30 млн, увеличилось на 9,6% по сравнению с 2020 годом.

Темпы повышения стали самыми быстрыми из всех категорий, выделенных Capgemini World Wealth.





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