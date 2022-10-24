Ціни на продукти в Німеччині: скільки витрачає на місяць родина з двох людей

У Німеччині сім'я із двох осіб у середньому витрачає на місяць 2700–2900 євро. У цю суму входить оренда житла, комуналка, продукти, проїзд та додаткові витрати (мобільний зв'язок, кінофільми, кафе).

Ціни на продукти в Німеччині: які місячні витрати на двох дорослих, та як зекономити

Ціни на продукти в Німеччині нижчі, ніж у більшості країн Євросоюзу. Мережа супермаркетів та фермерських ринків у країні розвинена, а отже кожен може вибрати продукти за своїм гаманцем.

В середньому на двох людей потрібно витрачати 500-550 євро на їжу з урахуванням алкоголю. Сюди не входять походи до кав'ярень та ресторанів. Витрати на цигарки також вважаються окремо. У Німеччині пачка цигарок у середньому коштує 5 євро.

Економія на продуктах у Європі полягає в тому, що багато супермаркетів наприкінці робочого дня знижують цінники на певні продукти, термін придатності яких незабаром закінчиться. Купуючи їх, можна заощадити від 30% до 50% вартості.

Ціни на продукти в Німеччині: які місячні витрати на двох дорослих, та як зекономити

Найпопулярніші продуктові торгові мережі в Німеччині - Aldi, Lidl, Penny і NP-Markt. Тут можна купити всі продукти, базові побутові товари для дому, алкоголь, квіти та пресу.

Найдорожчими супермаркетами в Німеччині є Sky, Edeka та Real. Якщо регулярно закуповуватись у них, то 500 євро на їжу вам точно не вистачить на місяць.

Раніше повідомлялося, що Німеччина припиняє обмін грошей для українських біженців.


Лобанова Єлизавета, Тудей





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