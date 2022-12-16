США ввели санкції проти одного з найбагатших людей РФ, доньки «ВТБ» та «Росбанку»

США запровадили санкції проти російського мільярдера Владіміра Потаніна, низки дочірніх компаній російського банку «ВТБ», віцепрем'єра РФ Андрія Білоусова та інших російських чиновників. Про це повідомляється на сайті Мінфіну США .

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Окрім самого Потаніна під санкції потрапили його дружина та діти, яхта Nirvana, а також підконтрольні мільярдеру компанії «Інтеррос» і «Росбанк».

Потанін — основний акціонер ПАТ «ГМК «Норильський нікель» («Норнікель»), одного з найбільших у світі виробників паладію та рафінованого нікелю та джерела більшої частини його особистого багатства. Водночас ця компанія під санкції не потрапила.

Крім того, санкції запроваджено щодо низки дочірніх компаній російського банку «ВТБ» — «ВТБ Лізинг», ТОВ «Проект», ТОВ «Борговий центр», «ВТБ інфраструктурні інвестиції», «Сітібайк», «ВТБ Девелопмент» та інших.