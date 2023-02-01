Співвласник Adidas та спадкоємець алмазного гіганта: Forbes назвав найбагатших людей Африки

Forbes опублікував рейтинг найбагатших бізнесменів Африки у 2023 році. До нього увійшли 19 бізнесменів, які представляють лише сім країн континенту з 54. Загальний статок учасників списку Forbes оцінив у $81,5 млрд, що на $3,1 млрд менше, ніж було 2022-го.

Співвласник Adidas та спадкоємець алмазного гіганта: Forbes назвав найбагатших людей Африки
Фото: forbes.com

Перше місце 12-й рік поспіль посів нігерійський мільярдер Аліко Данготе, статки якого Forbes оцінив у $13,5 млрд. Капітал Данготе скоротився на $400 млн у порівнянні з рейтингом минулого року. Данготе володіє найбільшим у Африці виробником цементу Dangote Cement.

Друге місце зайняв Йоханн Руперт — голова швейцарської компанії Companie Financiere Richemont, яка володіє такими брендами, як Cartier, Montblanc і Chloe. Руперт має громадянство Південно-Африканської Республіки (ПАР). Його статки Forbes при складанні списку оцінив у $10,7 млрд.

На третьому місці опинився Ніккі Оппенгеймер, спадкоємець алмазовидобувної компанії DeBeers. Оппенгеймер також має громадянство ПАР, його статки американський Forbes оцінив у $8,4 млрд.

На четвертому місці у рейтингу опинився єгипетський бізнесмен Нассеф Савіріс. Він володіє приблизно 6% виробника спортивного одягу та екіпірування Adidas, а також 5% Нью-Йоркської компанії Madison Square Garden Sports, якій належать клуби Нью-Йорк Нікс (НБА) і Нью-Йорк Рейнджерс (НХЛ). Статки Савіріса оцінюються в $7,3 млрд.





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