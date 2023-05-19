Засновник Luminar Technologies викупив американський Forbes

Засновник компанії Luminar Technologies Остін Рассел викупив американську медіакомпанію Forbes. Угода відбулася з оцінкою бізнесу у $800 млн, на що група інвесторів консорціуму орієнтувалася в якості оцінки протягом місяців. Про це повідомляє видання Axios.

Засновник Luminar Technologies викупив американський Forbes
Фото: finance.ua

Зазначається, що Рассел придбав 82% акцій Forbes. Мажоритарний власник Forbes, гонконзька інвестиційна компанія Integrated Whale Media, роками намагалася продати компанію.

Integrated Whale Media планувала продати Forbes консорціуму інвесторів на чолі з індійською інвестиційною компанією Sun Group, але потім перестала розглядати Sun Group як головного інвестора, оскільки керівництво Forbes вважало, що регулятори будуть проти.

Хто такий Остін Рассел

Свій статок Остін Рассел заробив завдяки компанії Luminar Technologies, яка працює у напрямку інновацій — розробляє лідари для безпілотних автомобілів.

Роботу над компанією він почав ще у 17 років. У 25 років Рассел став мільярдером.

Компанія Luminar успішно розвивалась і до 2020 року мала контрактів майже на $1 млрд, серед великих партнерів, наприклад, Volvo, з якою компанія почала працювати з 2022 року. До моменту виходу на IPO вдалось залучити близько $500 млн на розвиток.

На травень 2023 року капіталізація Luminar становить $2,09 млрд.





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